С Днем украинского флага: колоритные картинки, яркие открытки и лучшие поздравления

Сегодня, 23 августа, украинцы отмечают праздник государственного значения – День флага Украины, который посвящен одному из ее главных символов.
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Мы подготовили для вас эксклюзивные открытки и яркие картинки, а также самые лучшие стихи и поздравления в прозе с Днем флага Украины.
Лучшие поздравления с Днем флага в прозе
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С Днем флага поздравляю всех украинцев! В этот день хочу пожелать крепких сил и неизменного здоровья, мирного неба и светлой надежды на лучшее, искренней веры и благополучия. Пусть гордо развивается флаг Украину на ветру, пусть вам по жизни всегда сопутствует удача.
Короткие смс поздравления с Днем флага Украины
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День государственного флага наступил,
И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!
С Днем украинского флага: патриотические поздравления своими словами
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Поздравляю с государственным праздником – Днем флага Украины! Желаю крепости силы и духа, стального здоровья и патриотизма, неизменной любви и уважения, благополучия и оптимистичного настроения, великих успехов и свершений.
Теплые поздравления с Днем флага в стихах
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Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,
Он – Украины радостный цветок.
И в мире, и в труде – он рядом с нами,
Он реет над полями, над лесами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Охватывая целую страну!
Торжественные поздравления в День украинского флага-2021
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Наш флаг – это наш символ, отличающий нас от множества других держав. Пусть его двухцветные переливы, которые символизируют небо и поле, не затмят падения и лишения. Пусть он гордо развевается в выси, ловя попутный ветер благоприятных перемен. С праздником, дорогие украинцы, с Днем флага!
Яркие пожелания в День украинского флага в стихах
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Пусть будет мир в свободной Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!
Наш праздник государственный – День флага
Напоминает вечно об отваге.
Пусть развевается свободный, вольный флаг,
Здоровья, счастья, мира и всех благ!
С Днем флага Украины: поздравления на украинском языке
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День Державного прапора ми відзначаємо,
Пишається Україна прапором, всі ми це знаємо.
Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,
З кожним роком ставай і багатше, і краще!
Ми бажаємо всім удачі й перемог,
Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Щастя й радості скоріше пізнати.
Стихи о флаге на украинском языке
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Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.
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