23 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

23 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 23 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 23 серпня

День Державного Прапора України - національне свято країни було офіційно встановлене в 2004 році. - національне свято країни було офіційно встановлене в 2004 році.

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) – проводиться під егідою ЮНЕСКО в пам'ять про повстання рабів у 1791 році на острові Санто-Домінго.

Європейський день пам'яті жертв, постраждалих від сталінізму і нацизму – проводиться в день підписання пакту Молотова-Ріббентропа між Німеччиною і СРСР у 1939 році.

День Русалочки святкується в Данії на честь встановлення знаменитої скульптури з казки Андерсена в порту Копенгагена у 1913 році.

Іменинники 23 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Афанасій, В'ячеслав, Лаврентій, Роман.

Яке сьогодні церковне свято

23 серпня у православній церкві настає 10-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять мучеників архідиякона Лаврентія, Сикста, тата, Фелікісіма й Агапіта, дияконів, Романа, Римських.

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Народне свято

У народі 23 серпня вшановувався Лаврентьєв день або день Зарічника, який вважався святом мирошників. В цей час звертали увагу на рух води в річках і озерах.

Прикмети на 23 серпня

якщо вода спокійна, погода восени і взимку буде м'якою;

сильна спека або сильні дощі – до затяжної осені;

на Лаврентія поспішають на млин.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 серпня

1913 – в Копенгагені встановлено пам'ятник Русалоньці, героїні казки Андерсена.

1939 – між Німеччиною і СРСР було укладено пакт Молотова-Ріббентропа.

1942 – в ході Другої світової війни почалася оборона Сталінграда.

1943 – радянські війська звільнили від нацистів Харків і здобули перемогу на Курській дузі.

1975 – в Харкові відбулося відкриття метрополітену.

1998 – встановлено звання Герой України.

Хто народився 23 серпня

1867 – Осип Маковей, український письменник, поет, перекладач.

1880 – Олександр Грін, російський письменник, автор книг "Та, що біжить по хвилях", "Червоні вітрила".

1932 – Давид Черкаський, український художник-мультиплікатор, режисер, сценарист.

1974 – Сергій Жадан, український письменник, поет, перекладач, громадський діяч.

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