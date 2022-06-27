27 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

27 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 июня

Всемирный день рыболовства (Fishing Day) – свой праздник отмечают рыбаки всего мира и любители рыбы, начиная с 1985 года.

– свой праздник отмечают рыбаки всего мира и любители рыбы, начиная с 1985 года. День микро-, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) – проводится с 2017 года под эгидой ООН и посвящен значимым в экономике стран предприятиям, на которых работает небольшое число людей.

Именинники 27 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Николай, Павел.

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Какой сегодня церковный праздник

Пророк Елисей / Фото: wikipedia.org

27 июня в православной церкви чтится память пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, у святого крещения Георгия, Храброго, преподобного Елисея Сумского.

Народный праздник

В народе 27 июня чествовался Елисей Гречкосей, который шел вслед за Акулиной Гречишницей. Как понятно из названия, в этот период крестьяне активно сеяли гречиху. Также люди освящали новую одежду, чтобы она приносила удачу своему хозяину.

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Приметы на 27 июня

дождь на Елисея – ближайший месяц будет сыро;

если выдалась сухая погода – хорошо сеять гречиху;

чтобы новая одежда была впрок, ее святят на Елисея.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 июня

1615 – в Европу был завезен чай.

1834 – открылся старейший в Украине Киевский университет.

1931 – в США выдан патент Игорю Сикорскому на изобретение первого вертолета.

1967 – в Англии установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Кто родился 27 июня

1833 – Владислав Заремба, украинский композитор, пианист, педагог.

1838 – Петер Пауль Маузер, немецкий конструктор и оружейник.

1966 – Джей Джей Абрамс, американский режиссер, сценарист, продюсер.

1975 – Тоби Магуайр, американский актер.

1989 – Мэттью Льюис, английский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.