27 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

27 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 27 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 27 мая
- День защиты от солнца (Sun Screen Day) – организован в честь изобретения в 1946 году SPF-крема швейцарцем Францем Грейтером. Цель праздника – напомнить о важности и правильности использования солнцезащитного крема.
- Европейский день соседей (European Neighbours Day) – был основан в Париже в 1990 году и отмечается ежегодно в одну из пятниц мая с целью укрепления социальных связей и объединения людей для борьбы с изоляцией.
Именинники 27 мая
День ангела сегодня отмечают: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.
Какой сегодня церковный праздник
27 мая в православной церкви чтится память мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского, мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита, святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Празднование Ярославской (Печерской) иконы Божией Матери.
Народный праздник
В народе 27 мая почитался Сидор огуречник, которого еще называли Бокогреем. Считалось, что после Сидора больше не дуют холодные ветры, зато прилетают ласточки.
Приметы на 27 мая
- северный ветер на Сидора – лето также будет холодным;
- если в этот день хорошая погода – можно сеять огурцы и лен;
- одна ласточка весны не делает.
Интересные и важные события в Украине и мире 27 мая
- 1753 – завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.
- 1794 – на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей основан город Одесса.
- 1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту – скотч.
Кто родился 27 мая
- 1859 – Афанасий Саксаганский, украинский актер, режиссер, основатель Народного театра в Киеве.
- 1878 – Айседора Дункан, американская танцовщица.
- 1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.
Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.