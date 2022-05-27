27 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

27 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 27 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 27 травня
- День захисту від сонця (Sun Screen Day) – організований на честь винаходу у 1946 році SPF-крему швейцарцем Францем Грейтером. Мета свята – нагадати про важливість та правильність використання сонцезахисного крему.
- Європейський день сусідів (European Neighbours Day) – був заснований у Парижі у 1990 році і відзначається щорічно в одну із п'ятниць травня з метою зміцнення соціальних зв'язків та об'єднання людей для боротьби з ізоляцією.
Іменинники 27 травня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Тихін.
Яке сьогодні церковне свято
27 травня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта, святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Святкування Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері.
Народне свято
У народі 27 травня шанувався Сидор огірковий, якого ще називали Бокогрієм. Вважалося, що після Сидора більше не дмуть холодні вітри, зате прилітають ластівки.
Прикмети на 27 травня
- північний вітер на Сидора – літо також буде холодним;
- якщо у цей день погода хороша, можна сіяти огірки та льон;
- одна ластівка весни не робить.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 27 травня
- 1753 – завершено будівництво Андріївської церкви у Києві.
- 1794 – на місці татаро-турецького поселення Хаджибей засновано місто Одеса.
- 1930 – американець Річард Дрю запатентував прозору клеючу стрічку – скотч.
Хто народився 27 травня
- 1859 – Опанас Саксаганський, український актор, режисер, засновник Народного театру у Києві.
- 1878 – Айседора Дункан, американська танцівниця.
- 1922 – Крістофер Лі, англійський актор та співак.
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