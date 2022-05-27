Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Лайфхакер Свята

27 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок
27 травня, 07:05
Європейський день сусідів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 27 травня.

27 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 27 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 27 травня

  • День захисту від сонця (Sun Screen Day) – організований на честь винаходу у 1946 році SPF-крему швейцарцем Францем Грейтером. Мета свята – нагадати про важливість та правильність використання сонцезахисного крему.
  • Європейський день сусідів (European Neighbours Day) – був заснований у Парижі у 1990 році і відзначається щорічно в одну із п'ятниць травня з метою зміцнення соціальних зв'язків та об'єднання людей для боротьби з ізоляцією.

Іменинники 27 травня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Тихін.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

Ярославська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

27 травня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Ісидора, преподобного Микити, затворника Києво-Печерського, єпископа Новгородського, мученика Максима, преподобного Серапіона Синдоніта, святителя Леонтія, патріарха Єрусалимського. Святкування Ярославської (Печерської) ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 27 травня шанувався Сидор огірковий, якого ще називали Бокогрієм. Вважалося, що після Сидора більше не дмуть холодні вітри, зате прилітають ластівки.

Реклама

Прикмети на 27 травня

  • північний вітер на Сидора – літо також буде холодним;
  • якщо у цей день погода хороша, можна сіяти огірки та льон;
  • одна ластівка весни не робить.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 27 травня

  • 1753 – завершено будівництво Андріївської церкви у Києві.
  • 1794 – на місці татаро-турецького поселення Хаджибей засновано місто Одеса.
  • 1930 – американець Річард Дрю запатентував прозору клеючу стрічку – скотч.

Хто народився 27 травня

  • 1859 – Опанас Саксаганський, український актор, режисер, засновник Народного театру у Києві.
  • 1878 – Айседора Дункан, американська танцівниця.
  • 1922 – Крістофер Лі, англійський актор та співак.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.