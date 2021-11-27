27 ноября: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

27 ноября: какой сегодня день / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 27 ноября

День памяти жертв голодоморов – ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтится скорбная дата, посвященная памяти массовой гибели жителей республики от голода в 1932-1933 годах. Был установлен указом президента от 26 ноября 1998 года.

Именинники 27 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

27 ноября в православной церкви чтится память апостола Филиппа, правоверного царя Юстиниана и царицы Феодоры, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Заговоры на Рождественский (Филиппов) пост. Поминовение всех, в Украине голодом заморенных.

Народный праздник

В народе 27 ноября отмечалась Филипповка, а после этого дня начинался многодневный Филиппов или Рождественский пост. В последний скоромный день в уходящем году проводилось заговенье перед постом. А еще на Филипповку завершался сезон свадеб. С этого дня нужно было посвящать себя работе, благочестивым помыслам и занятиям. А незамужние девушки в вечер перед постом гадали на суженого.

Приметы на 27 ноября

если на Филипповку каркают вороны – скоро потеплеет;

иней в Филиппов день – к богатому урожаю овса;

дождь в этот день предвещает хороший урожай пшеницы;

снег на Филиппа – к ненастной погоде весной;

в заговенье ни в коем случае нельзя злиться и скандалить, иначе пост пройдет тяжело;

также в этот день нельзя лениться.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 ноября

1895 – Альфред Нобель завещал часть своего состояния в фонд Нобелевской премии.

1914 – организована крупнейшая еврейская благотворительная организация "Джойнт".

1918 – день основания Национальной академии наук Украины.

1952 – во Львове запущен первый троллейбус.

1971 – советская автоматическая станция "Марс-2" совершила посадку (неудачную) на Марсе, став первым рукотворным предметом на планете.

1980 – стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз Т-3" с экипажем из трех человек.

Кто родился 27 ноября

1701 – Андерс Цельсий, шведский ученый, астроном, геолог, метеоролог, создатель температурной шкалы.

1918 – Борис Патон, советский и украинский ученый-металлург, первый Герой Украины.

1926 – Олесь Бердник, украинский писатель-фантаст, общественный деятель.

1939 – Галина Польских, советская и российская актриса театра и кино.

1940 – Брюс Ли, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, мастер восточных единоборств.

1942 – Джими Хендрикс, американский рок-певец, гитарист, композитор.

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