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День памяти жертв голодоморов: дата, история и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 ноября, 17:18
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Ежегодно этот скорбный для всей Украины день отмечается в четвертую субботу ноября.
День памяти жертв голодоморов
День памяти жертв голодоморов / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце ноября в Украине чтится память людей, которые стали жертвами голодоморов . Когда будет День памяти жертв голодоморов в 2021 году, какова история и традиции этой даты, узнайте в нашей статье.

День памяти жертв голодоморов: дата в 2021 году

В нынешнем году эта дата приходится на завтрашнюю субботу, 27 ноября .

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Примечательно, что на следующий день, в воскресенье 28 ноября, у православных начинается последний в уходящем году многодневный Рождественский пост . Это период смирения и серьезных ограничений в питании. А в субботу как раз будет заговение на пост.

День памяти жертв голодоморов: история установления

  • Памятный день в честь жертв голодоморов 1932-1933 гг. проводится, согласно президентскому указу от 26 ноября 1998 года , изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора.
  • В 2000 году дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.
  • В 2004-м было установлено другое название – День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
  • И наконец, в 2007 году появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в третье воскресенье мая отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий.
  • В апреле 2010 года ПАСЕ поддержало решение Украины установить национальный день памяти жертв голодоморов, и призвало другие пострадавшие страны проводить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

День памяти жертв голодоморов: традиции памятной даты

Вот уже много лет в этот день проходит поминальное богослужение . В памятных мероприятиях принимают участие обычные граждане, а также правительство, иностранные делегации, представители международных организаций, общественные и культурные деятели.

Украинцы приносят к памятным знакам на Михайловской площади и Мемориалу жертв голодомора символические посудины с зерном .

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А в 16:00 по всей стране проводится общенациональная минута молчания и традиционная акция "Зажги свечу" . Люди приносят зажженные свечи к памятникам, а также зажигают свечи дома, отдавая дань памяти жертвам голода.

Ранее мы публиковали наглядный календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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