День крещения Киевской Руси – Украины-2021: красивые поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 28 июля, в Украине отмечается День крещения Киевской Руси – Украины. Это значимый праздник, который на государственном уровне начал отмечаться с 2008 года. В этот день православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси, основателя и покровителя украинской государственности.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Поздравляем вас с праздником и предлагаем красивые поздравления с Крещением Киевской Руси – Украины в прозе, стихах, картинках и смс.
День крещения Руси: поздравление в прозе
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Поздравляю с Днем крещения Руси – Украины и желаю от всей души крепкой веры, радости, благодати, счастья, надежды, удачи, любви и крепкого здравия! Пусть ваши деяния будут праведными, поступки – щедрыми, а мысли – добрыми!
Торжественные поздравления с Днем крещения Руси в стихах
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Прошло с тех пор немало лет,
Когда случилось счастье:
Владимир-князь на радость всем
Принес нам христианство!
И с Днем крещения Руси
Всех вас я поздравляю.
Лишь по законам божьим вам
Жить от души желаю!
Пускай невзгоды обойдут
Очаг ваш стороною,
Чтоб воцарился в нем навек
Мир счастья и покоя.
Красивое поздравление с крещением Руси в прозе
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником крещения святой Руси – Украины! Желаю всем крепости веры, великого духа, человеческого сострадания и светлой любви. Пусть в ваших домах правит мир, любовь, уважение и взаимопонимание. Пусть ваши дела всегда будут честными и праведными. И пускай поступки ваши вознаграждаются по достоинству.
Радостные поздравления в День крещения Руси – Украины-2021
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Крещение Руси для нас -
Церковное событие.
Владимир князь осуществил
Великое открытие.
И с той поры крещен народ,
Детей с рожденья крестят.
Чтоб с верой жили, добротой,
Несли благие вести.
Лучшие поздравления с Днем крещения Руси – Украины своими словами
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Поздравляю тебя с Днем крещения Руси – Украины и желаю светлого и праведного пути, чтобы ты встречал только хороших людей. Пусть душа твоя полнится радостными надеждами, пусть тебе живется легко и радостно!
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
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