28 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 28 сентября

Международный день всеобщего доступа к информации (International Right to Know Day) – был основан ЮНЕСКО в 2015 году в честь главного принципа демократических основ современного общества искать, получать и распространять информацию.

Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day) ежегодно с 2007 года проводится по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства с целью привлечь внимание к проблеме распространения и последствий болезни.

День работников атомной отрасли отмечает Казахстан с 2008 года.

День государственности празднует Чехия 28 сентября в честь покровителя святого Вацлава.

День учителя празднуют Тайвань и Филиппины в честь дня рождения Конфуция.

Именинники 28 сентября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

Какой сегодня церковный праздник

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28 сентября в православной церкви отмечается попразднство Воздвижения Креста Господнего. Чтится память великомученика Никиты. Обретение мощей святителя Акакия, исповедника, епископа Мелитинского, мучеников Максима, Феодота, мученицы Асклиады (Асклипиодоты), мученика Порфирия. Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана. Преподобного Филофея, пресвитера, в Малой Азии, святителя Иосифа, епископа Алавердского, святителя Симеона, архиепископа Солунского. Новоникитской иконы Божией Матери

Народный праздник

В народе 28 сентября почитался Никита Гусятник. День получил такое название, потому что именно в этот период начинался забой птицы, откормленной за лето. А еще активно шла охота на диких гусей, которые нагуляли жир и готовились к отлету в теплые края. Потому главное блюдо на столе был печеный гусь. В этот день родители молились святому Никите о выздоровлении детей.

Приметы на 28 сентября

если гуси летят высоко – половодье весной также будет высоким;

гуси стоят в воде, поджимая лапу – к скорым заморозкам;

гуси купаются в воде – можно ждать потепления;

если на деревьях появился иней – скоро начнутся затяжные дожди.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 сентября

1651 – Богдан Хмельницкий с поляками заключили Белоцерковский мирный договор.

1939 – в ходе Второй мировой войны произошла капитуляция Варшавы.

1939 – заключен "Договор о дружбе и границе между СССР и Германией".

1944 – началась Белградская стратегическая наступательная операция.

2009 – индийский космический аппарат Chandrayaan-1 нашел на Луне воду.

Кто родился 28 сентября

551 до н. э. – Конфуций, китайский философ и мыслитель.

1924 – Марчелло Мастроянни, итальянский актер.

1928 – Коко Тейлор, американская певица, "королева блюза".

1929 – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, переводчик, политический деятель.

1934 – Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель.

1968 – Наоми Уоттс, британская актриса и продюсер.

1972 – Дита фон Тиз, американская певица, фотомодель, актриса.

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