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Воздвижение Креста Господня-2021: дата, история и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 сентября, 19:29
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Воздвижение означает поднятие креста Господня над головами молящихся верующих
Праздник Воздвижения Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце сентября у православных настанет очередная важная дата – Воздвижение Креста Господня. Это великий двунадесятый церковный праздник, который в народе называется Сдвижение.

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Когда в 2021 году отмечается Сдвижение, что означает этот день, какая у него история, узнайте в нашей статье.

Когда Сдвижение-2021

Полное название праздника – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня .

Это непереходящий праздник , что означает, он имеет фиксированную дату.

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Ежегодно он отмечается 27 сентября и в 2021 году приходится на понедельник.

Воздвижение Креста Господня: история и значение праздника

Праздник Воздвижения отмечается в честь обретения одной из главных христианских реликвий – Креста Христова , на котором ранее был распят Иисус.

После казни в Страстную пятницу крест, на котором был распят Иисус, римские правители постарались скрыть. Они боялись, что так вера людей во Христа распространится быстрее по миру.

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Язычники засыпали землей Голгофу и Гроб Господень, а сверху построили капище языческих богов . Долгое время место казни Христа оставалось неизвестным.

Во ІІ веке, когда правил император Константин Великий, гонения на христиан были прекращены. Его мать, равноапостольная царица Елена , отправилась в Палестину и в 326 году в Иерусалиме возле горы Голгофы нашла святыни: Гроб Господень и три креста на месте распятия Христа.

По преданию, определить, какое из трех древ животворящее , смогли после того, как их подносили то к больной женщине, которая исцелилась, то к умершему человеку, который затем воскрес.

Также были обнаружены гвозди, которыми во время казни прибивали Тело Господа к кресту, и дощечка с надписью "Иисус Назорей, Царь Иудейский" .

На месте найденных святынь построили христианский храм. А чтобы верующие могли увидеть великий крест, священники поднимали, т.е. "воздвигали" его над головами молящихся. Так появился праздник Воздвижение Креста Господня.

Позже к дате 27 сентября было приурочено и другое важное событие – возвращение Креста Господня из долгого плена в VII веке.

После войны в 614 году с Иерусалимом персидский царь увез святыню, а в 631 году греческий император Ираклий победил персов и вернул Святой Крест в Иерусалим.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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