29 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 августа: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 29 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 29 августа

Международный день действий против ядерных испытаний (International Day Аgainst Nuclear Tests) – был утвержден под эгидой ООН в 2009 году и проводится с целью активизировать усилия ООН, стран мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний.

– был утвержден под эгидой ООН в 2009 году и проводится с целью активизировать усилия ООН, стран мира, межправительственных и неправительственных организаций в деле прекращения ядерных испытаний. День шахтера – профессиональный праздник горняков ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа.

– профессиональный праздник горняков ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. День памяти погибших защитников Украины чтится, начиная с 2019 года.

Именинники 29 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан, Яков.

Какой сегодня церковный праздник

29 августа в православной церкви отмечается великий праздник – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, который также имеет и другие названия: Третий Спас, Холщевый, Хлебный и Ореховый Спас. Попразднство Успения. Чтится память мученика Диомида, врача, мучеников 33-х палестинских, преподобного Херимона Египетского, мученика великого князя Константина. Празднуется икона Божией Матери, названной "Добавление ума". Поминовения погибших защитников Украины.

Народный праздник

В народе 29 августа на Третий Спас после освящения в церкви можно было печь хлеба и пироги из нового урожая, а еще торговать домоткаными холстами, чистить колодцы и собирать орехи. До этого дня были строгие запреты на орехи и выпечку из муки нового помола. Также категорически нельзя отправляться в лес без оберега, потому что что там можно встретиться с нечистой силой.

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Приметы дня:

Третий Спас солнце на осень уводит;

богатый урожай орехов – к хлебному году;

если на Спаса улетают ласточки и журавли, на Покров будет мороз.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 августа

1885 – немецкий инженер Готлиб Даймлер запатентовал первый в мире мотоцикл.

1949 – в СССР прошло испытание первой советской атомной бомбы.

1966 – в Америке The Beatles выступили со своим последним концертом.

1999 – в Донецке поставлен прижизненный памятник спортсмену по прыжкам с шестом Сергею Бубке.

Кто родился 29 августа

1862 – Морис Метерлинк, бельгийский писатель, автор притчи "Синяя птица".

1920 – Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, основатель стиля бибоп.

1958 – Майкл Джексон, американский певец, "король поп-музыки".

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Ранее мы рассказывали, когда летние Спасы в 2021 году в Украине.