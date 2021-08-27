Ореховый Спас-2021: что нельзя делать в этот день

29 августа, в воскресенье, православные будут отмечать последний летний праздник, посвященный Христу Спасителю – Ореховый Спас-2021.
Этот день имеет и другие названия: Третий Спас, Хлебный Спас, Холщовый Спас, а еще Малый, Холодный и Нерукотворный Спас.
Какие традиции и запреты связаны с этим днем, что ни в коем случае нельзя делать в праздник, читайте в нашей статье.
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Ореховый Спас – это третий и последний из летних Спасов. Первый Медовый Спас или Маковей отмечался 14 августа, второй – Яблочный Спас был 19 августа.
Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа
В отличие от других церковных праздников, Ореховый Спас не настолько строг и требователен к людям.
- 29 августа не стоит отказываться от посильной работы , потому что на это время приходится сезон сбора урожая и заготовки продуктов на зиму.
- В Ореховый Спас ни в коем случае нельзя идти в лес без оберега . Наши предки верили, что там можно встретиться с нечистой силой.
- До самого праздника Орехового и Хлебного Спаса был строгий запрет на употребление орехов, а также выпечки из муки нового помола . Эти продукты можно есть только после освящения в храме.
- В этот день нельзя отказывать в просьбе нуждающимся и странникам. А вот угощать и подавать милостыню – наоборот, хорошая примета.
- Зато в этот день нет запрета на скоромную еду, потому что Успенский пост к этому времени уже закончился.
- В этот праздник категорически нельзя ссориться , ругаться, конфликтовать, обижаться и завидовать.
- Также не стоит унывать и пребывать в плохом настроении – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.
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