29 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 29 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 29 января
- День памяти героев Крут – проводится, начиная с 2007 года, согласно указу президента, в память о бое между подразделением Красной гвардии и отрядом киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", состоявшемся 29 или 30 января 1918 года у железнодорожной станции Круты в 130 километрах от Киева.
- День мобилизации усилий против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear War) – отмечается в мире в годовщину принятия в 1985 году Делийской декларации по прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов в мире и устранению угрозы ядерной войны.
Именинники 29 января
День ангела сегодня отмечают: Иван, Максим, Петр.
Какой сегодня церковный праздник
29 января в православной церкви проводится день поклонения веригам, сковавшим апостола Павла. Чтится память праведного Максима Тотемского, мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы, мученика Данакта Иллирийского, чтеца.
Народный праздник
В народе 29 января отмечался день Петра, который также имел название Петр-полукорм. Святого Петра считали покровителем домашнего скота. В этот день каждый хозяин смотрел, сколько корма, сена и соломы для домашнего скота оставалось до начала весеннего выпаса. Если, по его подсчетам, запасов было меньше половины, нужно было экономить.
Приметы на 29 января
- на Петра-полукорма израсходована половина корма;
- если ржаного хлеба в амбарах осталось больше половины – летом рожь хорошо уродит;
- туманное утро в день Петра – погода будет ясной;
- северный ветер в день Петра – к морозам;
- если день на Петра выдался морозным – лето будет жарким;
- сны на Петра – вещие.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 января
- 1616 – голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли мыс Горн – крайнюю южную точку Южной Америки.
- 1804 – открылся Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, один из старейших в восточной Европе.
- 1886 – день рождения первого в мире бензинового автомобиля, который сконструировал немец Карл Бенц.
- 1896 – американец Эмиль Груббе впервые в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.
- 1918 – состоялся бой под Крутами, а в Киеве началось большевистское восстание.
- 1978 – Швеция первой в мире запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их вреда для озонового слоя Земли.
Кто родился 29 января
- 1860 – Антон Чехов, писатель-новеллист, драматург, классик русской литературы.
- 1939 – Александр Гузь, советский и украинский ученый в области механики деформируемых тел и механики сплошных сред, член Европейской академии наук.
- 1947 – Дэвид Байрон, британский певец, музыкант, автор песен, вокалист группы Uriah Heep.
- 1954 – Опра Уинфри, американская актриса и телеведущая.
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