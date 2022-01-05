5 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 5 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 5 января
- Международный разгрузочный день – логично, что после обильного, сытного продолжительного новогоднего застолья наступает время отдыха и восстановления для желудка, когда люди, которые придерживаются здорового образа жизни, садятся на диету или же начинают питаться умеренно.
Именинники 5 января
День ангела сегодня отмечают: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.
Какой сегодня церковный праздник
5 января в православной церкви чтится память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокесарийского.
Народный праздник
В народе 5 января отмечался Федулов день. Святого Феодула почитали как хранителя домашней скотины и птицы. В этот день люди наводили порядок в хлеву, птичнике и других подсобных помещениях, а также вкусно угощали животных. Хозяйки традиционно пекли печенье в виде птичек и овечек, чтобы защитить хозяйство от нечистой силы и привлечь удачу в дом.
Приметы на 5 января
- на Федула категорически нельзя обижать домашнюю скотину;
- нельзя ничего отдавать из дома;
- по погоде в Федулов день судили о том, каким будет ноябрь;
- ярко горит огонь в печи – к скорым морозам;
- ветреный день на Федула – к богатому урожаю.
Интересные и важные события в Украине и мире 5 января
- 1769 – шотландец Джеймс Уатт запатентовал паровую машину.
- 1918 – УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и идиш.
- 1956 – в Антарктиду доставлена первая советская Комплексная антарктическая экспедиция.
- 1972 – Америка начала работы по созданию многоразового транспортного космического корабля.
Кто родился 5 января
- 1855 – Кинг Кэмп Жиллетт, американский изобретатель, первый производитель безопасных бритв.
- 1880 – Василий Верховинец, украинский композитор, искусствовед.
- 1931 – Роберт Дюваль, американский актер, кинорежиссер, продюсер.
- 1969 – Мэрилин Мэнсон, американский музыкант, певец, актер, лидер группы Marilyn Manson.
- 1975 – Брэдли Купер, американский актер, продюсер, кинорежиссер, певец.
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