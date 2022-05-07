7 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

7 мая: какой сегодня праздник / Фото: freepik.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 7 мая

Международный день астрономии (Astronomy Day) – профессионалы и любители этой науки ежегодно отмечают свой праздник, начиная с 1973 года, дважды в год. Весной этот день приходится на субботу, в период с середины апреля до середины мая, перед первой четвертью Луны.

– профессионалы и любители этой науки ежегодно отмечают свой праздник, начиная с 1973 года, дважды в год. Весной этот день приходится на субботу, в период с середины апреля до середины мая, перед первой четвертью Луны. Всемирный день садоводства – отмечается в первую субботу мая и в 2022 году приходится на 7 мая.

– отмечается в первую субботу мая и в 2022 году приходится на 7 мая. День радио – профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов отмечается в честь первого сеанса радиосвязи, проведенного физиком Александром Поповым в 1895 году.

Именинники 7 мая

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

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Какой сегодня церковный праздник

7 мая в православной церкви чтится память мученика Саввы Стратилата и с ним 70-х воинов, преподобного Саввы Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Алексия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Пасикрата и Валентина, мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других, преподобного Фомы, юродивого, преподобной Елисаветы, чудотворицы. Празднование Молченской иконы Божией Матери.

Молченская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Народный праздник

В народе 7 мая отмечался Евсеев день. В этот период у крестьян начинались полевые работы и можно было сеять овес. В этот день следили за погодой и в случае дождя откладывали сельхоз работы. Люди верили, что 7 мая чаще всего нападает маета, и чтобы от нее избавиться, молились святой Елизавете-чудотворице.

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Приметы на 7 мая

на Евсея всех гнет к земле;

чтобы одолеть болезни, нужно помолиться и святой водой умыться;

если на Евсея летают комары – к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 мая

1895 – физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.

1945 – был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1995 – в Украине выпущена монета номиналом 200 тысяч карбованцев.

1997 – на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Кто родился 7 мая

1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.

1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.

1840 – Петр Чайковский, русский композитор.

1861 – Рабиндранат Тагор, индийский писатель, философ.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.