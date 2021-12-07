8 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 8 декабря

Международный день художника – проводится с 2007 года по инициативе Международной Ассоциации "Искусство народов мира".

Именинники 8 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Василий, Варлаам, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семён, Серафим, Ярослав.

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Какой сегодня церковный праздник

У западных христиан 8 декабря празднуется Непорочное зачатие Девы Марии – по этому догмату Богородица при своем зачатии от обычных родителей не унаследовала первородный грех.

8 декабря в православной церкви проводится отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Чтится память священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра, молчальника.

Народный праздник

В народе 8 декабря почитался Клим Холодный. Святому Климу молились о здоровье маленьких детей, чтобы они не болели в зиму. К этому времени уже устанавливались зимние холода со снегом и морозами. Главная женская домашняя работа на Клима – это прядение. От белого снега было намного светлее и лучше видно, а потому женщины садились поближе к окну.

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Приметы на 8 декабря

на Клима зима клин клином вышибает;

земля промерзла, а деревья в инее – в будущем году будет хороший урожай;

если в день Клима петухи рано запели – скоро потеплеет;

чтобы работа прошла удачно, ее нужно сделать до завтрака;

на Клима нельзя выходить из дома вечером, чтобы волки не утащили.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 декабря

1868 – во Львове основана украинская общественная организация "Просвита".

1941 – в ходе Второй мировой войны в Польше фашисты впервые применили отравляющий газ для убийства евреев.

1941 – вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины, Гонконг и начало Таиландской операции, Малайской операции, Филиппинской операции и Гонконгской обороны.

1963 – самая смертоносная молния, которая ударила в самолет Boeing 707 в Элктоне, погибли более 80 человек.

1980 – в Нью-Йорке был убит Джон Леннон.

1991 – главы России, Украины и Белоруссии подписали Беловежское соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР.

Кто родился 8 декабря

65 до н.э. – Гораций, древнеримский поэт.

1876 – Мария Крушельницкая, украинская актриса и писательница.

1929 – Клара Румянова, советская актриса, певица, озвучивавшая персонажей мультфильмов.

1943 – Джим Моррисон, американский поэт и музыкант, вокалист группы The Doors.

1953 – Ким Бейсингер, американская киноактриса, певица, фотомодель.

1982 – Ники Минаж, американская певица, рэпер, автор песен, актриса.

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