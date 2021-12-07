8 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

8 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 8 грудня

Міжнародний день художника – проводиться з 2007 року з ініціативи Міжнародної Асоціації "Мистецтво народів світу".

Іменинники 8 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Василь, Варлаам, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав.

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Яке сьогодні церковне свято

У західних християн 8 грудня святкується Непорочне зачаття Діви Марії – за цим догматом Богородиця при своєму зачатті від звичайних батьків не успадкувала первородного гріха.

8 грудня у православній церкві проводиться віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського, преподобного Петра, мовчальника.

Народне свято

У народі 8 грудня вшановувався Клим Холодний. Святому Климу молилися за здоров'я маленьких дітей, щоб вони не хворіли взимку. До цього часу вже встановлювалися зимові холоди зі снігом та морозами. Головна жіноча домашня робота на Клима – це прядіння. Від білого снігу було набагато світліше і краще видно, а тому жінки сідали ближче до вікна.

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Прикмети на 8 грудня

на Клима зима клин клином вибиває;

земля промерзла, а дерева в інеї – наступного року буде добрий урожай;

якщо в день Клима півні рано заспівали – скоро потеплішає;

щоб робота пройшла вдало, її слід зробити до сніданку;

на Клима не можна виходити з дому увечері, щоб вовки не потягли.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 8 грудня

1868 – у Львові засновано українську громадську організацію "Просвіта".

1941 – під час Другої світової війни у Польщі фашисти вперше застосували отруйний газ для вбивства євреїв.

1941 – вторгнення японців у Таїланд, Малайю, Філіппіни, Гонконг та початок Таїландської операції, Малайської операції, Філіппінської операції та Гонконгської оборони.

1963 – найбільша смертоносна блискавка, яка вдарила в літак Boeing 707 в Елктоні, загинули понад 80 людина.

1980 – у Нью-Йорку було вбито Джона Леннона.

1991 – глави Росії, України та Білорусії підписали Біловезьку угоду про створення СНД та припинення існування СРСР.

Хто народився 8 грудня

65 до н. – Горацій, давньоримський поет.

1876 – Марія Крушельницька, українська актриса і письменниця.

1929 – Клара Румянова, радянська актриса, співачка, яка озвучувала персонажів мультфільмів.

1943 – Джим Моррісон, американський поет і музикант, вокаліст гурту The Doors.

1953 – Кім Бейсінгер, американська кіноактриса, співачка, фотомодель.

1982 – Нікі Мінаж, американська співачка, репер, автор пісень, актриса.

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