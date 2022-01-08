8 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 8 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 8 января
- День метро – отмечается ежегодно в честь запуска первой в мире лондонской подземки в 1863 году.
Именинники 8 января
День ангела сегодня отмечают: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.
Какой сегодня церковный праздник
8 января в православной церкви проводится попразднство Рождества Христова, Собор Пресвятой Богородицы. Чтится день памяти священномученика Евфимия, епископа Сардийского, преподобного Константина Синадского, преподобного Евареста. Проводится празднование в честь икон Божией Матери: Виленской-Остробрамской, именуемых "Трех Радостей"; "Милостивая"; Барловской "Блаженное Чрево".
Народный праздник
В народе 8 января проводился Бабий праздник, который был важным, прежде всего, для повитух и рожениц. По традиции женщины вместе с детьми навещали повивальных бабок, которые принимали род, и делали им подарки. Также в церковь приносили пироги, чтобы преподнести их Богородице.
Начало Святок – это лучшее время для ворожбы и гаданий, которые проводились до праздника Крещения. Традиционно девушки гадали на суженого, судьбу, любовь, урожай и весело проводили время.
Народные приметы 8 января
- чтобы дети росли здоровыми и крепкими, в этот день их поднимали выше своей головы;
- в этот день нельзя покупать веревки;
- с утра пищат синички – к вечеру ударит мороз;
- вороны кричат – к снегопаду и метели;
- ясная погода даст урожай проса летом.
Интересные и важные события в Украине и мире 8 января
- 1851 – французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.
- 1919 – в Закарпатской Гуцульщине установилась украинская Гуцульская Республика.
- 2004 – спущен на воду британский морской лайнер Queen Mary 2, на то время самое большое пассажирское судно в мире.
Кто родился 8 января
- 1824 – Уилки Коллинз, английский писатель-романист, драматург.
- 1886 – Степан Шкурат, украинский советский актер театра и кино.
- 1888 – Гнат Юра, украинский советский театральный режиссер, актер театра и кино.
- 1935 – Элвис Пресли, американский певец, актер, "король рок-н-ролла".
- 1941 – Борис Вальехо, американский художник в стиле фэнтези.
- 1947 – Дэвид Боуи, британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер.
- 1980 – Рэйчел Николс, американская актриса кино и телевидения, модель.
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