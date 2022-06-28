Что делать с капустой на грядке, чтобы кочаны получились крупными

Вырастить капусту поможет крапива / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Чтобы получить хороший урожай капусты , дачники трудятся, не покладая рук. Ведь капуста нуждается в постоянной защите от вредителей, регулярном поливе и своевременной подкормке.

Но есть одна простая и доступная хитрость, которая позволит улучшить урожайность и заодно защитит ваш огород от непрошенных гостей, которые на корню вредят капусте. Вам поможет крапива .

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Не спешите избавляться от крапивы на участке. Это растение содержит в себе целый комплекс полезных элементов, и многие дачники используют ее вместо химических удобрений . Что делать с крапивой на участке, чтобы капуста росла большой и красивой, узнайте в нашей статье.

Как крапива поможет вырастить капусту: лайфхаки

Крапивный настой . Это средство полезно для подкормки и опрыскивания. Также оно отпугивает вредителей и спасает капусту от поедания гусеницами, тлей и другими насекомыми. Крапиву залейте водой в соотношении 1 кг на ведро воды, настаивайте сутки, затем разведите водой в пропорции 1:5 и опрыскивайте растения.

Настой из крапивы / Фото: pinterest

. Это средство полезно для подкормки и опрыскивания. Также оно отпугивает вредителей и спасает капусту от поедания гусеницами, тлей и другими насекомыми. Крапиву залейте водой в соотношении 1 кг на ведро воды, настаивайте сутки, затем разведите водой в пропорции 1:5 и опрыскивайте растения. Листья крапивы . При посадке капустной рассады положите в каждую лунку несколько листиков крапивы. Это убережет растения от поражения проволочником и огородной совкой, которые любят лакомиться сочными молодыми растениями. А вот жгучее угощение не нравится личинкам вредителей.

Посадка капустной рассады / Фото: pinterest

. При посадке капустной рассады положите в каждую лунку несколько листиков крапивы. Это убережет растения от поражения проволочником и огородной совкой, которые любят лакомиться сочными молодыми растениями. А вот жгучее угощение не нравится личинкам вредителей. Посадка . Многие дачники высаживают крапиву между рядами капусты и по периметру. Эта трава имеет специфический запах, который многие вредители просто не переносят и покидают участок. Только следите, чтобы на ней не успели появиться семена.

Плантация крапивы / Фото: pixabay

. Многие дачники высаживают крапиву между рядами капусты и по периметру. Эта трава имеет специфический запах, который многие вредители просто не переносят и покидают участок. Только следите, чтобы на ней не успели появиться семена. Крапивные стебли . Если не хотите высаживать крапиву на огороде, можно ограничиться скошенными растениями. Хорошо разложить сорванные стебли крапивы на капустной грядке. Можно воткнуть их в почву между посадками. А еще полезно обернуть крапивой ножки капусты. Улитки и слизни будут обходить стороной жгучее растение, потому что боятся ожогов.

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