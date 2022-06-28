Що робити з капустою на грядці, щоб качани вийшли великими

Виростити капусту допоможе кропива / Фото: Колаж: Сьогодні
Щоб отримати хороший урожай капусти , дачники працюють, не покладаючи рук. Адже капуста потребує постійного захисту від шкідників, регулярного поливу та своєчасної підгодівлі.
Але є одна проста і доступна хитрість, яка дозволить покращити врожайність і заразом захистить ваш город від непроханих гостей, які на корені шкодять капусті. Вам допоможе кропива .
Не поспішайте позбавлятися кропиви на ділянці. Ця рослина містить у собі цілий комплекс корисних елементів, і багато дачників використовують її замість хімічних добрив . Що робити з кропивою на ділянці, щоб капуста росла великою та красивою, дізнайтесь у нашій статті.
Як кропива допоможе виростити капусту: лайфхаки
- Настій із кропии
. Цей засіб корисний для пігодовування та обприскування. Також він відлякує шкідників і рятує капусту від поїдання гусеницями, попелицями та іншими комахами. Кропиву залийте водою у співвідношенні 1 кг на відро води, настоюйте добу, потім розведіть водою у пропорції 1:5 та обприскуйте рослини.Настій із кропиви / Фото: pinterest
- Листя кропиви
. При посадці капустяної розсади покладіть у кожну ямку кілька листочків кропиви. Це вбереже рослини від ураження дротяником та городною совкою, які люблять ласувати соковитими молодими рослинами. А ось пекуче частування не подобається личинкам шкідників.Посадка капустяної розсади / Фото: pinterest
- Посадка
. Багато дачників висаджують кропиву між рядами капусти та по периметру. Ця трава має специфічний запах, який численні шкідники просто не переносять і залишають ділянку. Тільки стежте, щоб на ній не встигло з'явитися насіння.Плантація кропиви / Фото: pixabay
- Стебла кропиви . Якщо не бажаєте висаджувати кропиву на городі, можна обмежитися скошеними рослинами. Добре розкласти зірвані стебла кропиви на капустяній грядці. Можна встромити їх у ґрунт між посадками. А ще корисно обернути кропивою ніжку капусти. Равлики та слимаки обходитимуть стороною пекучу рослину, бо бояться опіків.
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