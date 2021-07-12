День ангела Петра и Павла: поздравления с именинами

С именинами Петра и Павла / Фото: Unsplash
12 июля отмечают свой День ангела Петр и Павел. Если у вас есть родные, друзья или знакомые, названные в честь апостолов Петра и Павла, обязательно отправьте им красивые, добрые и душевные поздравления с Днем ангела.
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Значение имени Павел трактуется как "маленький", "младший". Обладатель этого имени – человек покладистый, отзывчивый, доброжелательный и высоконравственный.
Петр расшифровывается как "камень" или "скала". Таких людей отличает твердость характера, уверенность в себе, повышенное самолюбие и требовательность.
В День ангела Петра и Павла мы присоединяемся к самым лучшим пожеланиям и предлагаем вам красивые, добрые и искренние поздравления с именинами в стихах и прозе.
С Днем ангела / Фото: sunbouquet
Добрые пожелания в День ангела Павла в прозе
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Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с лёгкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.
Поздравления с Днем ангела Петра и Павла / Фото: Pexels
Красивые поздравления Павлу с Днем ангела в стихах
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Поздравляю тебя, Паша,
Пусть сбудутся мечты твои
И льется счастье полной чашей,
Желаю искренней любви,
Здоровья много и удачи,
Только цветного настроения,
Чтоб становился ты богаче,
В карьере ждут пусть продвижения!
С Днем ангела / Фото: sunbouquet
Философские пожелания в День ангела Павла
***
Дорогой наш, милый Павел!
Ты всегда делами славен.
Поздравляем мы тебя,
С уваженьем и любя!
Пусть здоровье процветает,
И дела преуспевают,
Прибыль с каждым днем растет,
И в любви всегда везет!
Поздравляем тебя нежно,
Будь всегда ты безмятежным,
Радостным, счастливым будь,
И про нас не позабудь!
День ангела Петра: прикольные пожелания
***
Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!
Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!
Самое красивое поздравление с именинами Петра в стихах
***
Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.
Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.
Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.
День ангела Петра: лучшие пожелания в прозе
***
Дорогой Петр, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать непобедимого здоровья и оптимизма души, уверенности в своих силах и активной деятельности, великолепных успехов и невероятного счастья в жизни, великой удачи и несомненной любви.
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