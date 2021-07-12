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День ангела Петра і Павла: привітання з іменинами

12 липня, 08:15

Ольга Козачок

На День ангела Петра і Павла-2021 відправляйте іменинникам привітання у віршах і прозі

З іменинами Петра і Павла / Фото: Unsplash

12 липня відзначають свій День ангела Петро і Павло. Якщо у вас є рідні, друзі або знайомі, названі на честь апостолів Петра і Павла, обов'язково надішліть їм гарні, добрі і душевні привітання з Днем ​​ангела.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Значення імені Павло трактується як "маленький", "молодший". Власник цього імені – людина поступлива, чуйна, доброзичлива і високоморальна.

Петро розшифровується як "камінь" або "скеля". Таких людей відрізняє твердість характеру, впевненість в собі, підвищене самолюбство і вимогливість.

На День ангела Петра і Павла ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі і щирі вітання з іменинами у віршах і прозі.

З Днем ангела / Фото: sunbouquet

Добрі побажання на День ангела Павла в прозі

***

Дорогий Павле, я тебе вітаю і хочу побажати з легкістю долати будь-який рубіж до гідної і великої мети, жити з щирою любов'ю в серці, працювати з нескінченним ентузіазмом, веселитися від душі і славитися великим успіхом.

Привітання з Днем ангела Петра і Павла / Фото: Pexels

Красиві привітання Павлу з Днем ​​ангела в віршах

***

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Поздравляю тебя, Паша,
Пусть сбудутся мечты твои
И льется счастье полной чашей,
Желаю искренней любви,
Здоровья много и удачи,
Только цветного настроения,
Чтоб становился ты богаче,
В карьере ждут пусть продвижения!

З Днем ангела / Фото: sunbouquet

Філософські побажання на День ангела Павла

***

Дорогой наш, милый Павел!
Ты всегда делами славен.
Поздравляем мы тебя,
С уваженьем и любя!

Пусть здоровье процветает,
И дела преуспевают,
Прибыль с каждым днем растет,
И в любви всегда везет!

Поздравляем тебя нежно,
Будь всегда ты безмятежным,
Радостным, счастливым будь,
И про нас не позабудь!

День ангела Петра: прикольні побажання

***

Имя Петр значит "камень".
Ты и впрямь упорный парень.
Хочешь первым быть и главным,
Оставаясь милым, славным!

Пожелаем же успеха,
Не встречать ни в чем помехи,
Чтобы все, чего захочешь,
Исполнялось, Петя, точно!

Фото: sunbouquet.сom

Найкрасивіше привітання з іменинами Петра у віршах

***

Поздравления, Петя, ты прими от нас,
Не найти на свете нам добрее глаз.
Добрая душа, сердце золотое
И беда чужая не дает покоя.

Ты людей не делишь на плохих, хороших,
И в беде любому ты всегда поможешь.
Тебе, Петр, желаю в жизни не меняться,
Добрым и надежным навсегда остаться.

Пусть года проходят, мчатся круг за кругом,
Я судьбу благодарю за такого друга.

День ангела Петра: найкраще побажання в прозі

***

Дорогий Петре, я тебе сердечно вітаю і хочу побажати непереможного здоров'я і оптимізму душі, впевненості в своїх силах і активної діяльності, чудових успіхів і неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівного кохання.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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