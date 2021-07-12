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12 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 июля, 07:25
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День апостолов Петра и Павла, День фотографа, День бортпроводника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 июля.
12 июля: какой сегодня праздник
12 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 12 июля? День фотографа, День бортпроводника. День Петра и Павла – в православном календаре. Петров день – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Иона, Павел, Петр.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июля.

  • Международный день фотографа – праздник был основан в честь католической святой Вероники, которую считают покровительницей фотографии.
  • Всемирный день бортпроводника гражданской авиации (World Civil Aviation Flight Attendant Day) – все стюардессы отмечают свой профессиональный праздник.
  • День фьорда в странах Скандинавии (Fjordens Dag) – праздник, который длится три дня, был придуман 30 лет назад, в 1991 году, чтобы привлечь внимание людей к состоянию прибрежных вод.
  • День разноцветных глаз (Different Colored Eyes Day) – отмечается в честь людей с гетерохромией, у которых глаза имеют разный цвет радужной оболочки.
  • День независимости – празднуют Кирибати, Сан-Томе и Принсипи.

Какой сегодня праздник

12 июля в православной церкви наступает 4-я неделя по Пятидесятнице. Празднуется день славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Чтится память святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца. Празднуется Касперовская икона Божьей Матери.

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В народе 12 июля отмечался Петров день. Завершался многодневный Апостольский пост, устраивались празднества, гуляния и ярмарки. Люди наблюдали, как солнце играет красками на рассвете, а рыбаки просили святых апостолов о богатом улове рыбы.

Приметы на 12 июля

  • если на Петров день идет дождь – весь сенокос будет мокрым;
  • переменчивая погода на Петров день обещает плодородие;
  • Петр и Павел час убавил, дни становятся короче;
  • на Петров день нельзя заниматься тяжелой и грязной работой: шить, стирать, убирать, строить, копать, а также проявлять негатив по отношению друг к другу.

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Интересные и важные события в Украине и мире 12 июля

  • 1917 – во время Первой мировой войны впервые задействовано боевое отравляющее вещество – газ иприт.
  • 1931 – во Франции открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.
  • 1962 – у группы Rolling Stones состоялся первый концерт.

Кто родился 12 июля

  • 100 год до н. э. – Юлий Цезарь, древнеримский государственный деятель, полководец.
  • 1854 – Джордж Истмен, американский изобретатель, основатель компании "Кодак".
  • 1934 – Ван Клиберн, американский пианист.
  • 1978 – Мишель Родригес, американская актриса и продюсер.
  • 1981 – Ольга Горбачева, украинская певица, телеведущая, автор.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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