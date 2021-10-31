День автомобилиста: лучшие картинки и поздравления

С Днем автомобилиста: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Не Хэллоуином единым! Сегодня, 31 октября, помимо демонического дня нечистой силы, наступил еще и праздник людей, которые не представляют своей жизни без машины.
Не забудьте поздравить с этим днем всех любителей и профессионалов своего дела. А мы собрали для вас красивые, позитивные и радостные поздравления с Днем автомобилиста, эффектные открытки, картинки, стихи и пожелания.
Поздравления с Днем автомобилиста в стихах
***
Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!
Пусть конь ваш железный забудет усталость,
Пусть Ангел отводит любую опасность,
Пусть все, кто имеют авто и права,
С пути не свернут ни за что, никогда,
Всегда достигают всех целей маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!
***
Я вас, коллега, поздравляю
С Днем автомобилиста.
Везде и всюду вам желаю
Доехать очень быстро.
Пусть легким будет путь всегда,
Не подведет машина,
И не найдется никогда
Волнению причина!
***
Ты тот, кто дня не мыслит
Без верного руля.
С днем автомобилиста
Тебя поздравлю я.
В пути пусть не пугают
Ухабы, лед и грязь,
А светофор сияет
Зеленым каждый раз!
***
Чтоб колодки не скрипели,
Фары в темноте горели,
Чтоб бензин не дорожал,
И домкрат без дел лежал!
Чтоб дороги без баранов,
И мотор ревел исправно,
Дружбы, радостей, побед.
Пусть горит зеленый свет.
День автомобилиста: поздравления в прозе
***
Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, а в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне.
***
С Днем автомобилиста! Желаю гладких дорог, интересных попутчиков, адекватных участников дорожного движения, зеленых светофоров, терпения, уважения, соблюдения правил, добропорядочных стражей закона. Пусть удобными, безопасными будут ваши авто.
***
Дорогие водители! Поздравляю вас с Днем автомобилиста! Пусть и дорога, и весь жизненный путь будут ровными и гладкими, без выбоин и ухабов. Будьте осторожны в пути, ведь вас очень ждут дома. С праздником!
Ранее мы рассказывали, что подарить автолюбителю на День автомобилиста.