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Что подарить автолюбителю на День автомобилиста

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 октября, 10:20
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До Дня автомобилиста остается неделя – так что еще есть время подобрать полезный, стильный, прикольный и душевный подарок.
Подарки на День автомобилиста
Подарки на День автомобилиста / Фото: Коллаж: Сегодня

31 октября в Украине отмечается День автомобилиста-2021 . Этот праздник профессионалов и любителей ежегодно приходится на последнее октябрьское воскресенье, и в 2021 году совпадает с днем Хэллоуина.

Не забудьте поздравить знакомых автомобилистов, шоферов и водителей, пожелать им ни гвоздя, ни жезла, а еще купить полезный и оригинальный подарок .

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На самом деле, решить, что подарить автомобилисту в праздник, не так уж и сложно, потому что для машины требуется так много разнообразных вещей. А мы собрали для вас несколько интересных идей , с помощью чего вы можете порадовать, позаботиться и просто поднять настроение виновникам торжества.

Идеи подарков на День автомобилиста-2021

  • Обложка на права

Обложка на права "Ретро машина", 150 грн / Фото: superpupers.com
Обложка на права "Ретро машина", 150 грн / Фото: superpupers.com

Эта нарядная и практичная обложка еще и очень вместительная, поскольку в ней есть множество карманов разного формата и туда можно вложить все необходимые водителю документы . Она изготовлена из плотного материала на прорезиненной основе, который не пропускает влагу, не выгорает на солнце, а края защищены металлическими уголками.

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  • Термос

Термос 33 wishes автоколеса, 499 грн / Фото: rozetka.com.ua
Термос 33 wishes автоколеса, 499 грн / Фото: rozetka.com.ua

Сделайте полезный подарок автолюбителю: оригинальный термос, изготовленный в виде стилизованных автомобильных колес . 0,3 л горячего чая или кофе взбодрят в дороге и не дадут замерзнуть во время путешествия.

  • Автопылесос

Автопылесос Elegant, 656 грн / Фото: prom.ua
Автопылесос Elegant, 656 грн / Фото: prom.ua

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Достаточно мощный компактный пылесос с различными насадками предназначен для сухой и влажной уборки салона и багажника автомобиля. Также с его помощью можно собрать пролитую жидкость в салоне или растаявший снег на автомобильных резиновых ковриках. Время непрерывной работы составляет полчаса. Работает от прикуривателя.

  • Игрушка в машину

Кот Саймон на присосках, 205 грн / Фото: rozetka.com.ua
Кот Саймон на присосках, 205 грн / Фото: rozetka.com.ua

Если водитель с хорошим чувством юмора, да еще и любитель животных, то такой подарок придется ему по душе. Яркий веселый кот , прилипший к стеклу авто, подарит позитив и поднимет настроение даже в трудном пути.

  • Чашка

Чашка-хамелеон "Бензоколонка", 189 грн / Фото: lukoshek.com.ua
Чашка-хамелеон "Бензоколонка", 189 грн / Фото: lukoshek.com.ua

Это не совсем обычная чашка. Чтобы увидеть, как она работает, просто "заправьте" ее любимым горячим напитком, и она сразу же покажет "полный бак" – уровень чая или кофе.

  • Автомобильное зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство, 255 грн / Фото: lukoshek.com.ua
Автомобильное зарядное устройство, 255 грн / Фото: lukoshek.com.ua

Автомобильное зарядное устройство – этот простой гаджет на самом деле очень практичный и полезный в дороге подарок, который будет всегда под рукой у вашего автомобилиста.

  • Шоколадный подарок

Шоколадные лого авто, 200 грн / Фото: prom.ua
Шоколадные лого авто, 200 грн / Фото: prom.ua

Такой нарядный шоколадный набор станет прекрасным символичным и вкусным подарком автомобилисту. Он изготовлен из натурального шоколада и упакован в премиальную коробку с бантом.

  • Подушка на подголовник

Подушка на подголовник, 604 грн / Фото: prom.ua
Подушка на подголовник, 604 грн / Фото: prom.ua

Подушка на подголовник в машину с логотипом авто – это не просто стильный аксессуар , но еще и забота о водителе во время длительного пребывания за рулем, поскольку она создает дополнительный комфорт.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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