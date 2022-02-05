День блаженной Ксении Петербургской: интересные приметы праздника

Народные приметы и ритуалы в день блаженной Ксении Петербургской / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

6 февраля православная церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской , чудотворицы.

Она жила в XIX-XX веках, рано овдовела и сподвиглась на тяжкий христианский подвиг юродства ради спасения души мужа. Ксения отреклась от мира и самой себя, раздала бедным все имущество, вела праведный и богоугодный образ жизни, непрестанно молилась и помогала страждущим. За свои труды, кротость и молитвы блаженная Ксения получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

Реклама

В народе также почитали святую, отмечая Аксиньин день . А еще день назывался Ксения-полузимница и весноуказчица . Такое название было, потому что обычно к этому времени уже расходовалась половина запасов.

Также люди внимательно наблюдали за природой , пытаясь по погоде и поведению животных предсказать, какой будет остаток зимы и наступающая весна, а также летний урожай.

Реклама

День блаженной Ксении Петербургской: приметы

Ксения-полузимница делит зиму пополам, да не поровну .

. Погода в Аксиньин день показывала, какой будет весна .

. Если выдался солнечный день – будет и хорошая весна.

– будет и хорошая весна. Воробьи неспокойные и пытаются найти укрытие – будут морозы или метели.

и пытаются найти укрытие – будут морозы или метели. Много звезд на небе – к теплу и снегопаду, а если мало – к непогоде.

– к теплу и снегопаду, а если мало – к непогоде. Стоит безветренная погода – вторая половина июля будет теплой и сухой, также без ветров и дождей.

– вторая половина июля будет теплой и сухой, также без ветров и дождей. Чтобы узнать, каким будет урожай, на ночь клали на стол немного ржи, а утром смотрели: если казалось, что зерна прибавилось – это был хороший знак.

– это был хороший знак. Если зерно подешевело – к хорошему урожаю.

– к хорошему урожаю. Также 6 февраля гадали о будущих ценах на зерно. Пекли хлеб, а потом взвешивали его вечером и на следующее утро. Если утром хлеб был тяжелее , то зерно подорожает. Если вес оставался прежним, то считалось, что цена не изменится. Если уменьшился, значит, хлеб тоже будет дешевым.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.