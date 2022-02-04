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День блаженной Ксении Петербургской: что ни в коем случае нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 февраля, 14:05
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Не нужно в этот день шить, вязать и рассказывать свои сны – как хорошие, так и кошмары.
День блаженной Ксении Петербургской: что нельзя делать
День блаженной Ксении Петербургской: что нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

6 февраля православная церковь чтит память святой Ксении Петербургской. С этим днем связано много необычных традиций и строгих запретов , которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь неприятности на себя и свою семью.

Блаженная Ксения Петербургская жила в XIX-XX веках, и еще при жизни ее стали называть чудотворицей. Ради служения Богу, спасения и любви к ближним Ксения взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, кротость и молитвы блаженная получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.

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День блаженной Ксении Петербургской: что категорически нельзя делать

  • Несмотря на то, что праздник посвящен женщине, в этот день не стоит заниматься домашними делами и грязной работой .
  • Особый запрет распространялся на пожилых людей и касался рукоделия – шитья и вязания .
  • Категорически нельзя в этот день завязывать узлы , чтобы не навязать на себя беду.
  • Важно в день Ксении не перестилать постель , иначе велика вероятность заболеть.
  • Также не рекомендуется стричь волосы и ногти – это может вызвать судороги.
  • Нельзя в день Ксении рассказывать свои сны – плохой сон сбудется, а хороший – наоборот, не исполнится.
  • Главный запрет дня – нельзя скупиться и отказывать в помощи , особенно если вас о ней просят.
  • Также нельзя насмехаться и вести себя надменно по отношению к другим людям.
  • Категорически запрещено ссориться, скандалить , выяснять отношения.
  • Не нужно завидовать и желать кому-то зла – оно вернется к вам же.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
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