День блаженной Ксении Петербургской: что ни в коем случае нельзя делать

6 февраля православная церковь чтит память святой Ксении Петербургской. С этим днем связано много необычных традиций и строгих запретов , которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь неприятности на себя и свою семью.
Блаженная Ксения Петербургская жила в XIX-XX веках, и еще при жизни ее стали называть чудотворицей. Ради служения Богу, спасения и любви к ближним Ксения взяла на себя подвиг юродства. За свои труды, кротость и молитвы блаженная получила от Господа дар предвидения, целительства и чудотворения.
День блаженной Ксении Петербургской: что категорически нельзя делать
- Несмотря на то, что праздник посвящен женщине, в этот день не стоит заниматься домашними делами и грязной работой .
- Особый запрет распространялся на пожилых людей и касался рукоделия – шитья и вязания .
- Категорически нельзя в этот день завязывать узлы , чтобы не навязать на себя беду.
- Важно в день Ксении не перестилать постель , иначе велика вероятность заболеть.
- Также не рекомендуется стричь волосы и ногти – это может вызвать судороги.
- Нельзя в день Ксении рассказывать свои сны – плохой сон сбудется, а хороший – наоборот, не исполнится.
- Главный запрет дня – нельзя скупиться и отказывать в помощи , особенно если вас о ней просят.
- Также нельзя насмехаться и вести себя надменно по отношению к другим людям.
- Категорически запрещено ссориться, скандалить , выяснять отношения.
- Не нужно завидовать и желать кому-то зла – оно вернется к вам же.
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