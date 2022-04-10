День братьев и сестер-2022: тематические картинки и добрые поздравления

С Днем братьев и сестер: яркие картинки и прикольные поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 10 апреля, наступил прекрасный семейный праздник, когда друг друга поздравляют близкие родственники – братья и сестры . Так что все, у кого есть брат, сестра, кузен, кузина, а то и не в единственном экземпляре, могут праздновать свой день.
А мы подготовили для вас эффектные картинки и открытки, добрые поздравления и стихи с Днем братьев и сестер .
Лучшие поздравления в День братьев и сестер
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Как просто звучат слова "брат" и "сестра",
Всего лишь два слова, но в них – две кровинки,
В них столько заботы, тепла и добра,
Ведь брат и сестра – это две половинки!
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Без братишек и сестренок
Жизнь была бы очень скучной,
Ведь они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы Богом,
Наши братья и сестрички!
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Если есть сестра иль брат,
Несказанно ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит в счастье, в горе.
Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестренок!
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С Днем братьев и сестер,
Хочу я вас поздравить,
Здоровья пожелать,
И главное, добавить –
Чтоб жили дружно мы,
Безмерно дорогие,
Сестренки и братишки,
Вы самые родные!
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Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
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