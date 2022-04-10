День братьев и сестер-2022: тематические картинки и добрые поздравления

С Днем братьев и сестер: яркие картинки и прикольные поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 10 апреля, наступил прекрасный семейный праздник, когда друг друга поздравляют близкие родственники – братья и сестры . Так что все, у кого есть брат, сестра, кузен, кузина, а то и не в единственном экземпляре, могут праздновать свой день.

А мы подготовили для вас эффектные картинки и открытки, добрые поздравления и стихи с Днем братьев и сестер .

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Лучшие поздравления в День братьев и сестер

С Днем братьев и сестер: красивые поздравления / Фото: pinterest

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Как просто звучат слова "брат" и "сестра",

Всего лишь два слова, но в них – две кровинки,

В них столько заботы, тепла и добра,

Ведь брат и сестра – это две половинки!

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Поздравления с Днем братьев и сестер / Фото: pinterest

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Без братишек и сестренок

Жизнь была бы очень скучной,

Ведь они с самых пеленок

Рядом с нами неразлучно.



И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы хранимы Богом,

Наши братья и сестрички!

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С Днем братьев и сестер: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Если есть сестра иль брат,

Несказанно ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит в счастье, в горе.



Есть, кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестренок!

Картинки в День братьев и сестер / Фото: pinterest

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С Днем братьев и сестер,

Хочу я вас поздравить,

Здоровья пожелать,

И главное, добавить –



Чтоб жили дружно мы,

Безмерно дорогие,

Сестренки и братишки,

Вы самые родные!

Поздравления с Днем братьев и сестер: картинки и открытки / Фото: pinterest

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Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.



И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

Картинки и поздравительные открытки с Днем братьев и сестер / Фото: pinterest

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