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10 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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10 апреля, 07:25
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День братьев и сестер – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 апреля.
10 апреля: какой сегодня праздник
10 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 апреля

  • День братьев и сестер (Siblings Day) – семейный праздник, который изначально отмечался в Америке, но быстро распространился по всему миру и поддерживает традиции укрепления отношений между близкими людьми.
  • Международный день движения сопротивления – проводится 10 апреля и посвящен людям, которые противодействовали нацистским завоевателям во время Второй мировой войны на оккупированных территориях.
  • Всемирный день гомеопатии (World homeopathy day) – организован под эгидой Международной медицинской гомеопатической лиги и приурочен ко дню рождения основоположника гомеопатии Самуэля Ганемана.

Именинники 10 апреля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

10 апреля в православной церкви отмечается 5-я неделя Великого поста. Неделя преподобной Марии Египетской. Чтится память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского, преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Ионы, Варахисия и др. с ними, мученика Бояна, князя Болгарского.

Народный праздник

В народе 10 апреля почитался день Илариона. К этому времени уже устанавливалась теплая погода. На Лариона люди чистили пруды, с которых уже сошел лед. А по народным наблюдениям, в это время зацветала мать-и-мачеха. Считалось, что сплетенные в прошлом году венки из цветов мать-и-мачехи, хранившиеся до сих пор, в этот день теряли свою целебную силу.

Приметы на 10 апреля

  • если уже слышны раскаты грома – к затяжным дождям;
  • дождливый день – к богатому урожаю;
  • на Лариона нельзя ни с кем ссориться, потому что потом можно не помириться с этим человеком.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 апреля

  • 1849 – день рождения шпильки: американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
  • 1912 — британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны от германской оккупации освобожден город Одесса.
  • 1972 – подписана международная Конвенция о запрете бактериологического оружия.

Кто родился 10 апреля

  • 1755 – Самуэль Ганеман, немецкий врач, основатель гомеопатии.
  • 1847 – Джозеф Пулитцер, американский журналист, издатель, основатель Пулитцеровской премии.
  • 1937 – Николай Касьян, врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины.
  • 1939 – Борис Савченко, советский и украинский киноактер и кинорежиссер, педагог.
  • 1952 – Стивен Сигал, американский киноактер, режиссер, продюсер, сценарист, мастер боевых искусств.

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