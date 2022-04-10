День братів і сестер-2022: тематичні картинки та добрі привітання

З Днем братів та сестер: яскраві картинки та прикольні привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 10 квітня, настало чудове сімейне свято, коли один одного вітають близькі родичі брати і сестри . Так що всі, у кого є брат, сестра, кузен, кузина, а то й не в єдиному екземплярі, можуть святкувати свій день.
А ми підготували для вас ефектні картинки і листівки, добрі вітання та вірші з Днем братів та сестер .
Найкращі вітання у День братів та сестер
***
Як просто звучать слова "брат" та "сестра",
Лише два слова, але в них – дві кровинки,
В них стільки турботи, тепла та добра,
Бо брат та сестра – це дві половинки!
***
Без братишек и сестренок
Жизнь была бы очень скучной,
Ведь они с самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы хранимы Богом,
Наши братья и сестрички!
***
Якщо є сестра чи брат,
Невимовно ти багатий,
Значить, є рідне плече,
Що підтримає тебе.
***
С Днем братьев и сестер,
Хочу я вас поздравить,
Здоровья пожелать,
И главное, добавить –
Чтоб жили дружно мы,
Безмерно дорогие,
Сестренки и братишки,
Вы самые родные!
***
Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтоб между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбу благодарю
За то, что ты живешь на свете этом.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
Раніше ми розповідали, кого і коли вітаємо з днем ангела у квітні-2022.