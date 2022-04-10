День братів і сестер-2022: тематичні картинки та добрі привітання

З Днем братів та сестер: яскраві картинки та прикольні привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 10 квітня, настало чудове сімейне свято, коли один одного вітають близькі родичі брати і сестри . Так що всі, у кого є брат, сестра, кузен, кузина, а то й не в єдиному екземплярі, можуть святкувати свій день.

А ми підготували для вас ефектні картинки і листівки, добрі вітання та вірші з Днем братів та сестер .

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Найкращі вітання у День братів та сестер

З Днем братів та сестер: красиві вітання / Фото: pinterest

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Як просто звучать слова "брат" та "сестра",

Лише два слова, але в них – дві кровинки,

В них стільки турботи, тепла та добра,

Бо брат та сестра – це дві половинки!

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Вітання з Днем братів та сестер / Фото: pinterest

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Без братишек и сестренок

Жизнь была бы очень скучной,

Ведь они с самых пеленок

Рядом с нами неразлучно.



И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы хранимы Богом,

Наши братья и сестрички!

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З Днем братів та сестер: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Якщо є сестра чи брат,

Невимовно ти багатий,

Значить, є рідне плече,

Що підтримає тебе.

Картинки у День братів та сестер / Фото: pinterest

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С Днем братьев и сестер,

Хочу я вас поздравить,

Здоровья пожелать,

И главное, добавить –



Чтоб жили дружно мы,

Безмерно дорогие,

Сестренки и братишки,

Вы самые родные!

Вітання з Днем братів та сестер: малюнки та листівки / Фото: pinterest

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Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтоб между нами не случались ссоры.



И в этот день судьбу благодарю

За то, что ты живешь на свете этом.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

Картинки та вітальні листівки з Днем братів та сестер / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, кого і коли вітаємо з днем ангела у квітні-2022.