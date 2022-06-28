День Конституции Украины-2022: тематические картинки и поздравления

С Днем Конституции Украины: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 июня, отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции Украины . Традиционно это выходной день, однако в 2022 году из-за военного положения все выходные дни отменены.

Но сам день остается торжественным и праздничным для всех украинцев. Мы собрали для вас тематические картинки, открытки и поздравления в День Конституции Украины .

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Поздравления с праздником День Конституции Украины в прозе

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Поздравляю с важным государственным праздником – Днем Конституции Украины! Желаю мира и процветания родной стране, в которой люди всегда будут чувствовать себя уверенными, защищенными, востребованными, творческими и счастливыми!

Картинки в День Конституции Украины / Фото: pexels.com

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Украинцы – непокоренный и несгибаемый народ. Мы свято верим в нашу победу. Желаем, чтобы Украина, наконец, освободилась от оккупантов и захватчиков, и в стране воцарился мир и благоденствие!

С Днем Конституции Украины: тематические картинки / Фото: Pixabay

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Поздравляем с важнейшим национальным праздником – Днем Конституции Украины! Пусть это событие наполняет украинцев силой, несокрушимым духом, волей к победе, верой в лучшее. Пусть небо озаряют вспышки только от фейерверков, а не от ракет, и пусть наступит мир в нашей стране!

Лучшие поздравления в День Конституции Украины / Фото: Pixabay

С Днем Конституции Украины: красивые поздравления в стихах

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День конституции — право народа

Быть защищенным страною своей,

Право на счастье, людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилие,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни – на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

Пусть Украина становится краше,

В мире и счастье пребудет народ!

День Конституции Украины: эффектные открытки / Фото: Pixabay

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День Конституции сегодня – праздник важный,

Закон страны был Украине дан.

Желаю жизни мирной и бесстрашной,

И самой лучшей среди прочих стран!



Еще желаю я удачи и терпенья,

Всем гражданам в заботливой стране,

И в праздник оптимизма, настроения,

И процветания во всем тебе и мне!

Поздравления с Днем Конституции Украины / Фото: Pixabay

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