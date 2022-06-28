День Конституції України-2022: тематичні картинки та привітання

З Днем Конституції України: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 червня, настало одне з головних державних свят – День Конституції України . Традиційно це вихідний день, однак у 2022 році через воєнний стан усі вихідні скасовано.

Але сам день залишається урочистим та святковим для всіх українців. Ми зібрали для вас тематичні картинки, листівки та вітання у День Конституції України .

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Вітання зі святом День Конституції України у прозі

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Вітаю із важливим державним святом – Днем Конституції України! Бажаю миру та процвітання рідній країні, в якій люди завжди почуватимуться впевненими, захищеними, затребуваними, творчими та щасливими!

Картинки в День Конституції України

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Українці – непокірний і непохитний народ. Ми свято віримо у нашу перемогу. Бажаємо, щоб Україна нарешті звільнилася від окупантів та загарбників, і в країні запанував мир та благоденство!

З Днем Конституції України: тематичні картинки

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Вітаємо із найважливішим національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця подія наповнює українців силою, незламним духом, волею до перемоги, вірою у краще. Нехай небо осяють спалахи тільки від феєрверків, а не від ракет, і нехай настане мир у нашій країні!

Найкращі привітання у День Конституції України

З Днем Конституції України: гарні вітання у віршах

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

День Конституції України: ефектні листівки

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Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження до скону.

Все інше – відповідно до закону.

Привітання з Днем Конституції України

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