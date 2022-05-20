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Когда День Конституции-2022 в Украине: точная дата

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 мая, 14:37
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Узнайте, когда празднуем День Конституции Украины в 2022 году, какова история и значение этого дня
Когда отмечается День Конституции Украины
Когда отмечается День Конституции Украины / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Один из самых главных государственных праздников июня – это День Конституции Украины . Когда мы будем отмечать его в нынешнем году, будет ли он выходным, что это за праздник и какая у него история, узнайте в нашей статье.

День Конституции Украины: дата в 2022 году

Ежегодно День Конституции украинцы отмечается 28 июня . В 2022 году праздник выпадает на вторник .

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Это официальный государственный праздник и выходной день в Украине.

Однако в нынешнем году в связи с продлением военного положениядополнительные выходные отменяются . Соответствующие нормативы указаны в статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В частности, данный закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни .

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День Конституции Украины: история и значение

День Конституции был организован в честь принятия основополагающего документа высшей юридической силы в Украине. Конституция Украины – это основной закон страны.

28 июня 1996 года Верховная Рада, проработав всю ночь, приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Примечательно, что Украина стала последней из бывших советских стран, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.

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Конституция утвердила правовые основы независимой Украины во всех сферах жизни государства и человека, суверенитета и территориальной целостности, стала важным шагом в обеспечении прав граждан, а также содействовала дальнейшему повышению международного авторитета Украины в мире.

Ранее мы рассказывали, когда будет праздник Ивана Купала в 2022 году. Также мы публиковали прогноз ведического астролога, какая дата окончания войны в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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