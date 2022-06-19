День медика-2022: тематические картинки, поздравительные открытки и пожелания

С Днем медицинского работника: сердечные поздравления и яркие картинки / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, помимо Дня отца отмечается еще один популярный и значимый праздник – День медицинского работника . Ежегодно он чествуется в третье воскресенье июня.

Мы сделали для вас подборку картинок и открыток с Днем медика, а также стихов, поздравлений и пожеланий своими словами, которые вы можете отправить врачам, медсестрам, фельдшерам, лаборантам и всем тем, кто связал свою деятельность с медициной.

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Красивые поздравления с Днем медика в стихах

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Люди в белых халатах, поклон вам

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!



Труд ваш важен, почетен и нужен,

Ведь без вас человек – никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!



Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

С Днем медика: красивые картинки / Фото: pexels

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Сегодня поздравляем всех,

Кто носит имя "медработник".

Пусть вам сопутствует успех,

Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,

За сердце чуткое, большое

Желаем, чтоб всегда везло

И не встречалось в жизни горе!

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Лучшие поздравления в День медика / Фото: pexels

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В мире нет труда почетней,

Благородней и важней!

Жизнь спасает медработник,

Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,

Крепких нервов, много сил,

Счастья личного, удачи,

Веры, мужества, любви!

День медицинского работника: эффектные открытки / Фото: bonnycards

День медика: поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем медика! Желаю заботиться не только о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь дарит вам радостные моменты и добрые отношения, пусть вам всегда сопутствует успех в вашем нелегком труде и не покидает хорошее настроение.

Поздравления с Днем медика / Фото: pinterest

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Поздравляем всех медиков с профессиональным праздником. Ваша работа – это важнейший труд, несущий добро, заботу и тепло, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

Яркие картинки в День медика / Фото: pinterest

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Поздравляем с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в ваших семьях. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.

День медицинского работника: поздравляем / Фото: pinterest

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