День медика-2022: тематичні картинки, вітальні листівки та побажання

З Днем медичного працівника: сердечні привітання та яскраві картинки / Фото: Unsplash
Сьогодні, 21 червня, крім Дня батька відзначається ще одне популярне та значуще свято – День медичного працівника . Щорічно воно вшановується у третю неділю червня.
Ми зробили для вас добірку картинок та листівок з Днем медика, а також віршів, привітань та побажань своїми словами, які ви можете надіслати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам та всім тим, хто пов'язав свою діяльність із медициною.
Красиві вітання з Днем медика у віршах
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День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров'я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю медпрацівника.
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Ви життя рятуєте,
Зуби нам пломбуєте,
Лікуєте кожен день
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ
Малечі народитися
І серцю старенькому
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості й добрі сто років
Ще людям служити!
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Медпрацівник не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.
І дай вам Боже всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Ви людям віддасте для цього
Свої знання, і сили й почуття.
День медика: вітання у прозі
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Вітаю із Днем медика! Бажаю дбати не лише про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя дарує вам радісні моменти та добрі стосунки, нехай вас завжди супроводжує успіх у вашій нелегкій праці та не залишає гарний настрій.
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Вітаємо всіх медиків із професійним святом. Ваша робота – це найважливіша праця, яка несе добро, турботу і тепло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо вам успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.
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Вітаємо з професійним святом тих людей, чий білий халат служить для пацієнтів символом надії, допомоги та полегшення страждань. Бажаємо вам міцного здоров'я, стабільності та благополуччя, спокою та щастя у ваших сім'ях. Нехай вдячні вам люди на довгі роки запам'ятають вашу сумлінну працю, відповідальність та турботу.
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