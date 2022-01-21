День объятий-2022: подборка прикольных тематических картинок и поздравлений

Самое лучшее поздравление в День объятий - это обнимашки / Фото: Коллаж: Сегодня

Январь богат радостными и необыкновенными праздниками. Вот и сегодня, 21 января, наступил необычный, но очень приятный и позитивный День объятий. Значит, самым лучшим поздравлением в этот день будут крепкие, пылкие, жаркие, нежные, душевные объятия .

А тем, кто далеко от вас, вы можете отправить чудесные картинки, яркие открытки и поздравления в стихах и прозе с Международным днем объятий .

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Международный день объятий: лучшие поздравления в стихах

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Друзья, давайте обниматься!

Дружить полезней, чем ругаться,

Ведь лучше нет, хочу сказать я,

Чем крепкие и теплые объятья.

И в день тяжелый, когда туго,

Вы просто обнимите друга!

Позитивные картинки с Днем объятий / Фото: pinterest

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Моим друзьям, любимым самым-самым,

По именам вас всех не перечесть,

Скажу сегодня: "Вас люблю и обнимаю!"

Добавив лишь: "Спасибо, что вы есть!"

Поздравительная открытка с Днем объятий / Фото: pinterest

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Такое уж объятье приятное занятье –

Оно объединяет энергию людей.

Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий

Становимся друг другу мы ближе и родней!

Открытки-обнимашки в День объятий / Фото: pinterest

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Обнимашки пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

И подарят теплоту,



Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

День объятий: прикольные открытки и картинки / Фото: pinterest

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Делитесь друг с другом своей теплотой,

Душевной идиллией и красотой,

Дарите друг другу свое понимание,

Гармонию, нежность, улыбку, внимание!



Не бойтесь обнять просто так, от души,

Ведь ваши объятия так хороши –

В них сила, тепло, вдохновение, свет,

Что сможет всегда уберечь вас от бед!

Обнимаю! Красивые открытки и картинки / Фото: pinterest

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В День объятий свою нежность

И заботу прояви,

И того, кто сердцу дорог,

Крепко-крепко обними.



Пусть согреет в мире сером

В миг холодных, дерзких вьюг

Доброе прикосновение

Ласковых, любимых рук.

Международный день объятий: яркие поздравительные открытки и картинки / Фото: pinterest

С Днем объятий: душевные пожелания своими словами в прозе

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Поздравляю с Днем объятий и, конечно же, крепко-крепок обнимаю! Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, никогда не скрывать своих чувств и эмоций, любить всем сердцем!

Самая обнимательная открытка / Фото: pinterest

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А вы знали, что для хорошего настроения и отменного здоровья нужно обниматься 8 раз в день. Желаю регулярно перевыполнять эту норму, обниматься с родными, близкими по поводу и без, чтобы ощутить тепло, радость и позитив. Итак, начали!

С Днем обнимашек: картинки и открытки / Фото: pinterest

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С днем объятий! Желаю тебе как можно чаще испытывать это чувство, когда родные руки обнимают и крепко прижимают к сердцу. Пусть каждое объятие будет желанным, искренним, горячим, самым любимым и неповторимым!

Позитивные открытки с Днем объятий / Фото: pinterest

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