День обіймів-2022: добірка прикольних тематичних картинок та привітань

Найкраще привітання на День обіймів - це обіймашки / Фото: Колаж: Сьогодні
Січень багатий на радісні та надзвичайні свята. Ось і сьогодні, 21 січня, настав незвичайний, але дуже приємний і позитивний День обіймів. Значить, найкращим привітанням у цей день будуть міцні, палкі, жаркі, ніжні, душевні обійми .
А тим, хто далеко від вас, ви можете надіслати чудові картинки, яскраві листівки та привітання у віршах та прозі з Міжнародним днем обіймів .
Міжнародний день обіймів: найкращі привітання у віршах
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Друзья, давайте обниматься!
Дружить полезней, чем ругаться,
Ведь лучше нет, хочу сказать я,
Чем крепкие и теплые объятья.
И в день тяжелый, когда туго,
Вы просто обнимите друга!
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Моим друзьям, любимым самым-самым,
По именам вас всех не перечесть,
Скажу сегодня: "Вас люблю и обнимаю!"
Добавив лишь: "Спасибо, что вы есть!"
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Такое уж объятье приятное занятье –
Оно объединяет энергию людей.
Сегодня, в этот праздник – всемирный День объятий
Становимся друг другу мы ближе и родней!
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Обнимашки пусть согреют,
Отведут от вас беду,
Настроение поднимут,
И подарят теплоту,
Пусть гормон повысят счастья
Вам объятия всегда,
Крепость рук родных, любимых
Не подводит никогда.
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Делитесь друг с другом своей теплотой,
Душевной идиллией и красотой,
Дарите друг другу свое понимание,
Гармонию, нежность, улыбку, внимание!
Не бойтесь обнять просто так, от души,
Ведь ваши объятия так хороши –
В них сила, тепло, вдохновение, свет,
Что сможет всегда уберечь вас от бед!
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В День объятий свою нежность
И заботу прояви,
И того, кто сердцу дорог,
Крепко-крепко обними.
Пусть согреет в мире сером
В миг холодных, дерзких вьюг
Доброе прикосновение
Ласковых, любимых рук.
З Днем обіймів: душевні побажання своїми словами у прозі
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Вітаю з Днем обіймів і, звичайно ж, міцно обіймаю! Бажаю завжди відчувати себе потрібною та коханою людиною, ніколи не приховувати своїх почуттів та емоцій, любити всім серцем!
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А ви знали, що для гарного настрою та відмінного здоров'я потрібно обійматися 8 разів на день. Бажаю регулярно перевиконувати цю норму, обійматися з рідними, близькими з приводу та без, щоб відчути тепло, радість і позитив. Отже, розпочали!
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З Днем обіймів! Бажаю тобі якнайчастіше відчувати це почуття, коли рідні руки обіймають і міцно притискають до серця. Нехай кожне обіймання буде бажаним, щирим, гарячим, найулюбленішим і неповторним!
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