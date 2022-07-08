День семьи в Украине: тематические картинки и поздравления (фото)

День семьи в Украине: картинки и поздравления / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 июля, в Украине отмечается День семьи , который посвящен самым родным, дорогим, любимым и близким людям.

Примечательно, что это не единственный праздник, ведь совсем недавно, 15 мая, мы отмечали Международный день семьи.

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В это сложное для всех время поддержите своих родных, поздравьте их с праздником, крепко обнимите тех, кто рядом, и скажите теплые слова любви и благодарности тем, кто сейчас далеко, расскажите о своих чувствах. А мы подготовили для вас сердечные поздравления, стихи и картинки с Днем семьи .

С Днем семьи: поздравления в стихах

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Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои,

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

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День семьи в Украине: душевные поздравления и картинки / Фото: Unsplash

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.



И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.



Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

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С днем семьи: милые поздравления и картинки / Фото: Unsplash

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Семья – это важно,

Семья – это круто,

В семье однозначно

Ты нужен кому-то.

Всегда береги

И цени, что имеешь.

Ведь если сломаешь –

Потом уж не склеишь.

Желаю тебе я

Любви и уюта,

И счастья семейного

Не на минуту,

А чтоб на всю жизнь

Его точно хватило,

Чтоб солнце тебе

Даже ночью светило.

День семьи в Украине: лучшие пожелания / Фото: Unsplash

Лучшие поздравления с Днем семьи в Украине своими словами

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В добрый праздник, День семьи, поздравляю вас и хочу пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А также желаю мира, счастья, любви, взаимопонимания, терпения и удачи, причем не только в День семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.

Искренние поздравления с Днем семьи / Фото: Unsplash

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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. В этот праздник хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царит мир и любовь!

С Днем семьи Украины: картинки и поздравления / Фото: Unsplash

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