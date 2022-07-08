День сім'ї в Україні: тематичні картинки та вітання (фото)

День сім'ї в Україні: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 8 липня, в Україні відзначається День сім'ї , який присвячений найріднішим, найдорожчим, коханим та близьким людям.
Примітно, що це не єдине свято, адже нещодавно, 15 травня, ми відзначали Міжнародний день сім'ї.
У цей складний для всіх час підтримайте своїх рідних, привітайте їх зі святом, міцно обійміть тих, хто поруч, і скажіть теплі слова кохання та подяки тим, хто зараз далеко, розкажіть про свої почуття. А ми підготували для вас сердечні привітання, вірші та картинки з Днем сім'ї .
З Днем сім'ї: вітання у віршах
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"Родина", "рід" – які слова святі!
Вони потрібні кожному в житті,
Бо всі ми з вами гілочки на дереві,
Що вже стоїть віки.
Це дерево – наш славний родовід,
Це батько, мати, прадід твій і дід.
Батько і мати – два сонця гарячих,
Що нам дарують надію й тепло,
Батько і мати у долі дитячій
Так необхідні, щоб щастя було!
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Моя сім’я і дорога родина –
Це тато, мама, бабця і дідусь,
Сестричка, братик і любов єдина,
І я у них також любити вчусь.
Чи радість світла в серденьку буяє,
Чи сльози гіркі ллються із очей.
Я йду в родину, я ж бо добре знаю,
Як люблять у моїй сім’ї дітей.
Тут є любов, підтримка і увага,
Є тепле слово – щастя джерело.
Панує у родині в нас повага,
Любов прадавня, ласка і тепло.
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Розкажу вам, друзі, я,
Що таке моя сім’я.
Люба матінко моя –
Як пишаюсь нею я!
Тато сильний і завзятий –
Він господар в нашій хаті.
Дід і бабця – у пошані,
Вони праці ветерани.
Є у мене ще й брати –
Кращих в світі не знайти.
Ось і вийшло всіх сім "я" –
Знайте, це моя сім’я.
Найкращі вітання з Днем сім'ї в Україні своїми словами
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У гарне свято, День сім'ї, вітаю вас і хочу побажати зберігати своє вогнище і ніколи не дозволяти йому гаснути. А також бажаю миру, щастя, кохання, взаєморозуміння, терпіння та удачі, причому не лише в День сім'ї, а й кожної миті! Зберігайте сімейний затишок та тепло, любіть одне одного і даруйте ніжність.
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Сім'я – це найдорожче, що має людина. У це свято хочу побажати, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка рідних та близьких людей допомагає подолати будь-які труднощі. Нехай усередині сім'ї панує мир та любов!
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