День спасибо-2022: яркие картинки и открытки со словами благодарности

Международный день спасибо: тематические картинки, яркие открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 11 января, в мире отмечается самый благодарный праздник – Международный день спасибо . Это повод сказать слова благодарности всем тем, кто окружает вас теплом и заботой, вниманием и добром, или же просто есть в вашей жизни, отчего она становится ярче, солнечнее и лучше.

Мы собрали для вас эффектные картинки и открытки с добрыми словами благодарности и признательности родным, друзьям, близким и любимым людям, коллегам, шефу, врачу, учителю и всем, кто творит добро другим.

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Эффектные, прикольные, милые и добрые картинки в День спасибо

Международный день спасибо: яркие поздравительные открытки и картинки / Фото: pinterest

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Скажи спасибо перед сном

За то, что ты имеешь дом,

За то, что есть чего поесть,

За то, есть куда присесть.

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Чтоб видеть свет, нужны глаза

И слух, чтоб слышать голоса,

Глаза на месте, есть и слух,

Скажи спасибо, что не глух.

Еще спасибо двум ногам,

Что ходят всюду, тут и там.

Есть люди, что живут без них.

Ну что счастливчик ты притих?

Я соглашусь, что есть бардак,

Что в жизни многое не так,

Но все же, ты подумай, взвесь,

Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать

В свою уютную кровать,

Ты вспомни, друг мой, об одном-

Скажи спасибо перед сном.

Спасибо! Красивые открытки и картинки / Фото: pinterest

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В знак благодарности

Примите пожеланье

Добра, здоровья

И всеобщего признанья,

Благополучия,

Успеха и достатка,

И чтобы все

По жизни было гладко!

День Спасибо: прикольные открытки и картинки / Фото: pinterest

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Благодарю тебя за все,

За доброту и сердца щедрость!

За то, что свет всегда несешь,

За радость слов, советов ценность.



Пусть благодарности слова

Мои к тебе летят скорее,

И пусть их добрая молва

Тебя своим теплом согреет!

Открытки со словами благодарности в День Спасибо / Фото: pinterest

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За доброе сердце, внимание

Спасибо я вам говорю,

За щедрость, любовь, понимание

Всем сердцем вас благодарю.

Поздравительная открытка спасибо маме / Фото: pinterest

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За вашу помощь и внимание

Вас искренне благодарю.

Спасибо вам за понимание,

Я это в сердце сохраню.



За ваши добрые стремления

Пускай судьба благодарит.

Всегда и всюду, без сомнения,

Удача пусть благоволит!

Позитивные картинки с Днем спасибо / Фото: pinterest

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