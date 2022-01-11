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11 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 января, 07:25
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Всемирный день спасибо – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 января.
11 января: какой сегодня праздник
11 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 января 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 января

  • Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) – ежегодно 11 января во многих странах отмечается одна из самых вежливых дат в году, когда принято говорить друг другу "спасибо".

Именинники 11 января

День ангела сегодня отмечают: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Матрона, Наталья, Фаддей, Феофил.

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Какой сегодня церковный праздник

11 января в православной церкви чтится память мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, преподобного Маркелла, игумена обители "Неусыпающих", преподобных Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Феофила Омучского, преподобного Фаддея исповедника.

Народный праздник

В народе 11 января отмечался Страшный день. Считалось, что в этот вечер нечистая сила обретала наибольшую мощь. И чтобы спастись от нее, люди разводили во дворе костер и проводили обряд сжигания в костре всех несчастий и болезней. Особенно в Страшный день было необходимо молиться за детей, потому что как раз почиталась память младенцев, убитых в Вифлееме Иродом Великим. В этот период продолжались Святочные гулянья, гадания и посиделки, так что даже разгул нечисти не мешал молодежи веселиться.

Народные приметы 11 января

  • если в Страшный день дует северный ветер, при этом небо безоблачное – к сильным морозам;
  • вечером в небе на западе появилась ясная полоса – скоро потеплеет;
  • дым из трубы идет вертикально вверх – к морозам;
  • дым стелется по земле – будет оттепель.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 января

  • 1922 – впервые в мире был использован инсулин для лечения от диабета.
  • 1935 – американка Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан.
  • 1981 – британская команда под руководством Ранульфа Файнса завершила самую протяженную и самую краткосрочную экспедицию по пересечению Антарктики.

Кто родился 11 января

  • 1875 – Рейнгольд Глиэр, украинский и российский композитор, дирижер, педагог.
  • 1958 – Тревор Тэйлор, немецкий певец, музыкант, продюсер, вокалист группы Bad Boys Blue.
  • 1960 – Олег Таран, советский и украинский футболист, тренер.
  • 1972 – Аманда Пит, американская актриса кино и телевидения.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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