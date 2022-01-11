День спасибі-2022: яскраві картинки та листівки зі словами подяки

Міжнародний день спасибі: тематичні картинки, яскраві листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 січня, у світі відзначається найвдячніше свято Міжнародний день спасибі . Це привід сказати слова подяки всім тим, хто оточує вас теплом і турботою, увагою і добром, або ж просто є у вашому житті, завдяки чому воно стає яскравішим, сонячним і кращим.

Ми зібрали для вас ефектні картинки та листівки з добрими словами подяки і вдячності рідним, друзям, близьким та коханим людям, колегам, шефу, лікарю, вчителю та всім, хто творить добро іншим.

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Ефектні, прикольні, милі і добрі картинки на День спасибі

Міжнародний день спасибі: яскраві вітальні листівки та картинки / Фото: pinterest

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Скажи спасибо перед сном

За то, что ты имеешь дом,

За то, что есть чего поесть,

За то, есть куда присесть.

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Чтоб видеть свет, нужны глаза

И слух, чтоб слышать голоса,

Глаза на месте, есть и слух,

Скажи спасибо, что не глух.

Еще спасибо двум ногам,

Что ходят всюду, тут и там.

Есть люди, что живут без них.

Ну что счастливчик ты притих?

Я соглашусь, что есть бардак,

Что в жизни многое не так,

Но все же, ты подумай, взвесь,

Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать

В свою уютную кровать,

Ты вспомни, друг мой, об одном-

Скажи спасибо перед сном.

Спасибі! Красиві листівки та картинки / Фото: pinterest

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В знак благодарности

Примите пожеланье

Добра, здоровья

И всеобщего признанья,

Благополучия,

Успеха и достатка,

И чтобы все

По жизни было гладко!

День Дякую: прикольні листівки та картинки / Фото: pinterest

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Благодарю тебя за все,

За доброту и сердца щедрость!

За то, что свет всегда несешь,

За радость слов, советов ценность.



Пусть благодарности слова

Мои к тебе летят скорее,

И пусть их добрая молва

Тебя своим теплом согреет!

Листівки зі словами подяки на День спасибі / Фото: pinterest

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За доброе сердце, внимание

Спасибо я вам говорю,

За щедрость, любовь, понимание

Всем сердцем вас благодарю.

Вітальна листівка дякую мамі / Фото: pinterest

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За вашу помощь и внимание

Вас искренне благодарю.

Спасибо вам за понимание,

Я это в сердце сохраню.



За ваши добрые стремления

Пускай судьба благодарит.

Всегда и всюду, без сомнения,

Удача пусть благоволит!

Позитивні картинки з Днем спасибі / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.