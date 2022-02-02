День сурка-2022: что категорически нельзя делать

День сурка 2022: что нельзя делать 2 февраля / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 февраля, настал День сурка. Это не только веселый народный праздник, но также значимый и судьбоносный день. Он посвящен предсказанию погоды на ближайшее время, а также наступлению весны.

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Если проснувшийся сурок, выходя из норы, видит свою тень , то пугается ее и снова прячется в норку. Это означает, что зима продлится еще шесть недель. А вот в пасмурный день зверек не видит тени и смело вылезает из своего убежища. В этом случае, весна будет ранней.

Что нельзя делать в День сурка

Поскольку этот день имеет сильный энергетический потенциал и связан с предсказаниями, важно провести его правильно, чтобы задать нужное вам направление и ритм жизни на ближайшее время.

Категорически нельзя пребывать в унынии , даже если сурок предсказал затяжную зиму, а вам уже хочется весны.

, даже если сурок предсказал затяжную зиму, а вам уже хочется весны. Следует исключить из своей жизни негатив – на ментальном и физическом уровне.

– на ментальном и физическом уровне. Не стоит затемно выходить из дома 2 февраля, чтобы не встретиться с нечистой силой.

2 февраля, чтобы не встретиться с нечистой силой. Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться , иначе такой настрой спустя время вернется к вам бумерангом.

, иначе такой настрой спустя время вернется к вам бумерангом. Не стоит зацикливаться на прошлом , наоборот, следует смотреть вперед.

, наоборот, следует смотреть вперед. Не копите прошлых обид, изжившие себя отношения и ненужные вещи – избавляйтесь от того, что мешает вам жить .

. Нельзя небрежно обращаться с огнем , поскольку именно огненная стихия сильна в этот день.

, поскольку именно огненная стихия сильна в этот день. И, конечно же, не стоит отказывать себе в непреодолимом желании пересмотреть фильм " День сурка " (шутка, не лишенная смысла).

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.