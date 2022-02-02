День сурка-2022 в Украине и мире: история, значение, прикольные тематические картинки и стихи

Сегодня встречаем День сурка: пожелайте друг другу хорошей погоды, прекрасной весны и отличного настроения

День сурка: дата, история, картинки, открытки, поздравления и стихи / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 февраля, наступил День сурка-2022 . Первым делом обратите внимание на погоду и солнце – видно ли его в это утро? Ведь от этого зависит, какой будет весна – ранней или поздней, теплой или промозглой. И не забудьте отправить позитивные открытки, картинки и пожелания для поднятия настроения родным и близким людям.

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День сурка: дата и значение праздника

Каждый год в начале февраля во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается День сурка. Он посвящен предсказанию погоды на ближайшее время, а также наступлению весны.

День сурка проводится 2 февраля , на 40-й день после Рождества Христова, в праздник католического Сретения. Этот праздник символизирует встречу зимы с весной – кто из них окажется сильнее, тот и будет править в ближайшие недели.

По народным наблюдениям, как раз в этот период сурок просыпается от зимней спячки и выбирается из своей норы. Его пробуждение сопровождается веселым празднеством и интересным ритуалом, на который собираются посмотреть множество людей.

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Ведь если сурок сам не хочет просыпаться, его будят . И все ради того, чтобы узнать – увидит ли зверек свою тень в этот день. От этого зависит предсказание погоды.

Если сурок видит свою тень, то пугается ее и снова прячется в норку . Это означает, что зима продлится еще шесть недель, и весна наступит поздно.

. Это означает, что зима продлится еще шесть недель, и весна наступит поздно. Если же день выдался пасмурный, и солнца нет – зверек не видит тени и смело вылезает из своего убежища . В этом случае, весна будет ранней, а холода продлятся недолго.

День сурка: история праздника

Впервые День сурка стал официальным праздником в 1886 году . Его провели жители американского городка Панксатони. Ранним утром 2 февраля они извлекли из норы сурка по имени Фил , которого впоследствии назвали "Большой Фил – провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков". А город Панксатони назвали Всемирным центром погоды.

На самом деле ритуал пробуждения животного после спячки и предсказания погоды берет свое начало с традиций переселенцев из Германии, Пенсильванских голландцев, которые в XVIII веке привезли свои обычаи в Америку из Европы.

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После выхода в 1993 году одноименного американского художественного фильма праздник День сурка в Панксатони приобрел мировую известность и популярность.

С Днем сурка: яркие открытки, тематические картинки, стихи и пожелания

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Принимайте поздравления,

Ведь сегодня День сурка,

Пусть весна как озарение

Прилетит издалека!

Веселые картинки в День сурка / Фото: pinterest

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Праздник свой привел сурок,

Повод есть повеселиться,

Что подскажет нам зверек –

Раздеваться? Утеплиться?



Пусть тепло он напророчит,

Пробуждение от сна,

Пусть наступит без отсрочек

Долгожданная весна!

День сурка: открытки и стихи / Фото: pinterest

***

Раз сегодня День сурка,

Пусть зверек нам скажет,

Что тепло нас скоро ждет,

Мы поверим даже!

День сурка: поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

Рассказать сурок нам сможет,

К нам когда придет весна,

И как скоро все живое

Пробудится ото сна.



Если солнце ярко светит,

Шесть недель тепла не жди,

Но весна наступит скоро,

Если в День сурка дожди.

Прикольные картинки в День сурка / Фото: pinterest

***

Шустрый, маленький зверек,

По прозванию сурок,

Ползимы спокойно спит,

Не ворочаясь, храпит!

Но второго февраля,

Лишь зардеется заря,

Он из норки вылезает,

И погоду предвещает.

Если видит свою тень –

Будет долог зимний день,

Если тени он не видит –

То тепло нас не обидит,

Всегда сбывается примета.

Сурок, респект тебе за это!

Короче, заслужил проказник

День сурка – свой личный праздник!

День сурка: смешные картинки и стихи / Фото: pinterest

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