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День сурка-2022 в Украине и мире: история, значение, прикольные тематические картинки и стихи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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2 февраля, 05:10
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Сегодня встречаем День сурка: пожелайте друг другу хорошей погоды, прекрасной весны и отличного настроения
День сурка: дата, история, картинки, открытки, поздравления и стихи
День сурка: дата, история, картинки, открытки, поздравления и стихи / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 февраля, наступил День сурка-2022 . Первым делом обратите внимание на погоду и солнце – видно ли его в это утро? Ведь от этого зависит, какой будет весна – ранней или поздней, теплой или промозглой. И не забудьте отправить позитивные открытки, картинки и пожелания для поднятия настроения родным и близким людям.

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День сурка: дата и значение праздника

Каждый год в начале февраля во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается День сурка. Он посвящен предсказанию погоды на ближайшее время, а также наступлению весны.

День сурка проводится 2 февраля , на 40-й день после Рождества Христова, в праздник католического Сретения. Этот праздник символизирует встречу зимы с весной – кто из них окажется сильнее, тот и будет править в ближайшие недели.

По народным наблюдениям, как раз в этот период сурок просыпается от зимней спячки и выбирается из своей норы. Его пробуждение сопровождается веселым празднеством и интересным ритуалом, на который собираются посмотреть множество людей.

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Ведь если сурок сам не хочет просыпаться, его будят . И все ради того, чтобы узнать – увидит ли зверек свою тень в этот день. От этого зависит предсказание погоды.

  • Если сурок видит свою тень, то пугается ее и снова прячется в норку . Это означает, что зима продлится еще шесть недель, и весна наступит поздно.
  • Если же день выдался пасмурный, и солнца нет – зверек не видит тени и смело вылезает из своего убежища . В этом случае, весна будет ранней, а холода продлятся недолго.

День сурка: история праздника

Впервые День сурка стал официальным праздником в 1886 году . Его провели жители американского городка Панксатони. Ранним утром 2 февраля они извлекли из норы сурка по имени Фил , которого впоследствии назвали "Большой Фил – провидец из провидцев, мудрец из мудрецов, пророк из пророков". А город Панксатони назвали Всемирным центром погоды.

На самом деле ритуал пробуждения животного после спячки и предсказания погоды берет свое начало с традиций переселенцев из Германии, Пенсильванских голландцев, которые в XVIII веке привезли свои обычаи в Америку из Европы.

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После выхода в 1993 году одноименного американского художественного фильма праздник День сурка в Панксатони приобрел мировую известность и популярность.

С Днем сурка: яркие открытки, тематические картинки, стихи и пожелания

***

Принимайте поздравления,
Ведь сегодня День сурка,
Пусть весна как озарение
Прилетит издалека!

Веселые картинки в День сурка / Фото: pinterest
Веселые картинки в День сурка / Фото: pinterest

***

Праздник свой привел сурок,
Повод есть повеселиться,
Что подскажет нам зверек –
Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Пусть наступит без отсрочек
Долгожданная весна!

День сурка: открытки и стихи / Фото: pinterest
День сурка: открытки и стихи / Фото: pinterest

***

Раз сегодня День сурка,
Пусть зверек нам скажет,
Что тепло нас скоро ждет,
Мы поверим даже!

День сурка: поздравления и картинки / Фото: pinterest
День сурка: поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

Рассказать сурок нам сможет,
К нам когда придет весна,
И как скоро все живое
Пробудится ото сна.

Если солнце ярко светит,
Шесть недель тепла не жди,
Но весна наступит скоро,
Если в День сурка дожди.

Прикольные картинки в День сурка / Фото: pinterest
Прикольные картинки в День сурка / Фото: pinterest

***

Шустрый, маленький зверек,
По прозванию сурок,
Ползимы спокойно спит,
Не ворочаясь, храпит!

Но второго февраля,
Лишь зардеется заря,
Он из норки вылезает,
И погоду предвещает.

Если видит свою тень –
Будет долог зимний день,
Если тени он не видит –
То тепло нас не обидит,

Всегда сбывается примета.
Сурок, респект тебе за это!
Короче, заслужил проказник
День сурка – свой личный праздник!

День сурка: смешные картинки и стихи / Фото: pinterest
День сурка: смешные картинки и стихи / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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