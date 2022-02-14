День святого Валентина-2022: подборка прикольных картинок и поздравлений

День святого Валентина: яркие картинки, прикольные открытки и веселые поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 14 февраля, настал День святого Валентина – самый знаковый и символичный праздник для всех влюбленных, любящих и любимых людей .
Предлагаем вам с самого раннего утра поздравить любимых и отправить им веселые и милые картинки, поздравительные открытки, стихи и смс с Днем святого Валентина .
Прикольные поздравления с Днем святого Валентина в стихах
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Ты знаешь, как тебя люблю?
Всю ночь не ем, весь день не сплю!
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Подруга, с Днем святого Валентина!
Пусть на тебя обрушится лавина
Признаний, поздравлений и цветов,
И сладостей всех видов и сортов!
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Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко, лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину –
С Днем святого Валентина!
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Несмотря на карантин,
Пусть придет к вам Валентин,
С нежной, трепетной любовью,
Солнцем, радостью, здоровьем!
Поцелуи и объятья
Пусть подарят страсть и счастье,
Ласку, чувств водоворот,
С Днем влюбленных всех вас, вот!
День святого Валентина: веселые пожелания в прозе
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Мужчину нужно любить на 10% и на 90% – понимать.
А женщину нужно любить на 100%.
Потому что понять ее невозможно!
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Поздравляю с днем интима и любви – с Днем святого Валентина! Желаю, чтобы тебя любили крепко-крепко, чтобы в постели было долго-долго, чтобы счастья было много-много, чтобы с любимым человеком было классно-классно!
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В День святого Валентина желаю изловить и защекотать амура так, чтобы он выпустил стрелу именно туда, куда тебе нужно. Бурных страстей, нежной любви и оглушительной романтики до потери пульса!
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Желаю в День святого Валентина ярких красок любви! Пусть страсть накроет с головой и не отпускает до самого рассвета! Будьте любимы, обожаемы и просто самыми счастливыми!
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