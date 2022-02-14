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День святого Валентина-2022: добірка прикольних картинок і привітань

Ольга Козачок
14 лютого, 05:10
У День святого Валентина додайте позитиву та підніміть настрій своїм коханим людям

День святого Валентина: яскраві картинки, прикольні листівки та веселі вітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 лютого, настав День Святого Валентина – найбільш знакове та символічне свято для всіх закоханих, кохаючих та коханих людей .

Пропонуємо вам із самого ранку привітати коханих і відправити їм веселі та милі картинки, вітальні листівки, вірші та смс з Днем Святого Валентина .

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Привітання з Днем святого Валентина у віршах

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Ты знаешь, как тебя люблю?
Всю ночь не ем, весь день не сплю!

Смішні вітання з Днем святого Валентина / Фото: pinterest

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Подруга, с Днем святого Валентина!
Пусть на тебя обрушится лавина
Признаний, поздравлений и цветов,
И сладостей всех видов и сортов!

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Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко, лучистой!

Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину –
С Днем святого Валентина!

Прикольні картинки на День святого Валентина / Фото: pinterest

***

Несмотря на карантин,
Пусть придет к вам Валентин,
С нежной, трепетной любовью,
Солнцем, радостью, здоровьем!

Поцелуи и объятья
Пусть подарят страсть и счастье,
Ласку, чувств водоворот,
С Днем влюбленных всех вас, вот!

День святого Валентина: позитивні побажання / Фото: pinterest

День святого Валентина: веселі побажання у прозі

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Чоловіка треба любити на 10% і на 90% – розуміти.
А жінку треба кохати на 100%.
Тому що зрозуміти її неможливо!

З Днем святого Валентина: яскраві картинки та побажання / Фото: pinterest

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Вітаю з днем інтиму та кохання – з Днем святого Валентина! Бажаю, щоб тебе любили міцно-міцно, щоб у ліжку було довго-довго, щоб щастя було багато-багато, щоб із коханою людиною було класно-класно!

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У День святого Валентина бажаю виловити і залоскотати амура так, щоб він випустив стрілу саме туди, куди тобі потрібно. Бурхливих пристрастей, ніжного кохання та приголомшливої романтики до втрати пульсу!

Оригінальні вітання з Днем святого Валентина / Фото: pinterest

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Бажаю у День святого Валентина яскравих фарб кохання! Нехай пристрасть накриє з головою і не відпускає аж до світанку! Будьте кохані, обожнювані та просто найщасливіші!

Раніше ми розповідали, кому яку валентинку подарувати за знаком зодіаку.