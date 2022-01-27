Традиционный перевод часов в 2022 году не отменяли. Узнайте, когда состоится переход на летнее время в Украине

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2022 году / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Несмотря на давние планы и попытки украинского правительства решить извечный вопрос о ежегодном переводе часов , пока так ничего и не изменилось. А значит, украинцам в 2022 году вновь придется перенастраивать свои часы.

Когда будет переход на летнее время-2022 в Украине? Какого числа нужно переводить часы? Как не запутаться, в какую сторону крутить стрелки часов? Ответы на эти вопросы узнайте в нашей статье.

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Перевод часов на летнее время-2022: точная дата

Перевод часов в Украине на летнее время-2022 ежегодно проводится в последнее воскресенье марта, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого стрелки часов нужно перевести на 1 час вперед.

Это не значит, что нужно специально ночью вставать и хвататься за часы. Главное просто не забыть перевести стрелки часов утром 27-го числа, когда проснетесь, чтобы не попасть в неприятную или комичную ситуацию из-за опоздания.

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Как запомнить, куда крутить стрелки

Для простого запоминания в день перевода времени вспомните простое мнемоническое правило:

В-В О-О

Оно означает " Весной – Вперед, Осенью – Обратно ".

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