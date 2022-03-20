День весеннего равноденствия: что нельзя делать

Главные запреты Дня весеннего равноденствия / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Сегодня, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия-2022. Это значит, что день и ночь сравнялись , а дальше свет продолжит расти, с каждым разом все больше побеждая тьму.
Это один из самых важных дней весны, потому что весеннее равноденствие считается условной границей между зимой и летом . Ему издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику.
Примечательно, что в нынешнем году весеннее равноденствие состоится спустя всего два дня после первого весеннего полнолуния , 18 марта, так что спутник Земли в этот период будет особенно заметным и ярким.
Каковы главные традиции и правила, как нужно провести День весеннего равноденствия, и что ни в коем случае нельзя делать , узнайте в нашей статье.
День весеннего равноденствия: приметы и ритуалы
- важно хорошо встретить День весеннего равноденствия – тогда год будет удачным;
- загаданные в этот день желания сбываются;
- сны в эту ночь – вещие;
- в День весеннего равноденствия желательно испечь печенье в виде жаворонков ;
- прилет птиц в День весеннего равноденствия обещает урожай пшеницы;
- если разведенный в этот день костер высокий и яркий , то в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой;
- мороз на День весеннего равноденствия продлится еще 40 дней .
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия
- категорически нельзя пребывать в апатии и поддаваться депрессии ;
- на весеннее равноденствие нельзя даже думать о плохом ;
- не стоит спорить и ссориться , особенно с близкими людьми;
- в этот день нельзя сажать вербу ;
- в этот период не нужно начинать новые и важные дела – лучше выждать какое-то время.
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