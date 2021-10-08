День юриста в Украине-2021: прикольные картинки и яркие поздравления

С Днем юриста в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 8 октября, в Украине празднуется День юриста . Несмотря на то, что этот день не является выходным, работники юриспруденции сегодня готовы в свой адрес принимать поздравления со своим профессиональным праздником.
Выходные дни и праздники в октябре 2021 года в Украине
День юриста в Украине проводится в соответствии с президентским указом 1997 года, которым был провозглашен праздник в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины. А дата выбрана в честь издания в 1016 году киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.
не забудьте в этот день поздравить всех знакомых и друзей с профессиональным праздником. А мы собрали веселые, радостные, позитивные картинки и поздравления в стихах и прозе с Днем юриста.
Лучшие поздравления с Днем юриста в прозе
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Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаем крепкого здоровья, удачи и оптимизма, легкости в решении поставленных задач и бодрости духа. Пусть вам будут неведомы ошибки и неудачи, усталость и лень. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть царит счастье и любовь.
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Поздравляю вас с Днем юриста Украины. Желаю, чтобы ваш путь по юридической карьерной лестнице был легким и беспрепятственным, чтобы справедливая Фемида всегда подсказывала, как решить тот или иной вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в личной жизни!
Красивые поздравления в стихах в День юриста
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Правосудие свершится
У закона страж – юрист!
Рад на благо потрудиться
Он душой и сердцем чист.
Он Фемиду направляет,
Верный путь ей указав,
Защищает, обвиняет,
Укротив строптивый нрав
Он – помощник гражданина
И закону подчинен,
Пред которым все едины,
И порядок соблюден
Званием всегда гордитесь
Труд всегда на благо ваш,
И с неправдою боритесь,
Нарабатывая стаж!
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В труде – больших успехов
Здоровья и удачи
И пусть блестяще и легко
Решаются задачи!
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Всем юристам Украины
Уваженье и почет.
Есть хорошая причина
Пожелать пути вперед!
Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко,
Юридическое братство
Пусть стремится высоко!
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С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.
Ранее мы рассказывали, когда отмечается и как будем отдыхать в День защитников и защитниц Украины-2021.