День юриста в Украине-2021: прикольные картинки и яркие поздравления

С Днем юриста в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 октября, в Украине празднуется День юриста . Несмотря на то, что этот день не является выходным, работники юриспруденции сегодня готовы в свой адрес принимать поздравления со своим профессиональным праздником.

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День юриста в Украине проводится в соответствии с президентским указом 1997 года, которым был провозглашен праздник в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины. А дата выбрана в честь издания в 1016 году киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.

не забудьте в этот день поздравить всех знакомых и друзей с профессиональным праздником. А мы собрали веселые, радостные, позитивные картинки и поздравления в стихах и прозе с Днем юриста.

Лучшие поздравления с Днем юриста в прозе

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Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаем крепкого здоровья, удачи и оптимизма, легкости в решении поставленных задач и бодрости духа. Пусть вам будут неведомы ошибки и неудачи, усталость и лень. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть царит счастье и любовь.

С Днем юриста в Украине: картинки и открытки / Фото: pinterest

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Поздравляю вас с Днем юриста Украины. Желаю, чтобы ваш путь по юридической карьерной лестнице был легким и беспрепятственным, чтобы справедливая Фемида всегда подсказывала, как решить тот или иной вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в личной жизни!

С праздником юристов: прикольные картинки и поздравления / Фото: pinterest

Красивые поздравления в стихах в День юриста

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Правосудие свершится

У закона страж – юрист!

Рад на благо потрудиться

Он душой и сердцем чист.

Он Фемиду направляет,

Верный путь ей указав,

Защищает, обвиняет,

Укротив строптивый нрав

Он – помощник гражданина

И закону подчинен,

Пред которым все едины,

И порядок соблюден

Званием всегда гордитесь

Труд всегда на благо ваш,

И с неправдою боритесь,

Нарабатывая стаж!

Поздравления в День юристов / Фото: pinterest

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В труде – больших успехов

Здоровья и удачи

И пусть блестяще и легко

Решаются задачи!

С Днем украинских юристов: стихи и открытки / Фото: pinterest

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Всем юристам Украины

Уваженье и почет.

Есть хорошая причина

Пожелать пути вперед!



Чтобы не было препятствий,

Удавалось все легко,

Юридическое братство

Пусть стремится высоко!

Яркие поздравления и картинки в

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С Днем юриста поздравляю.

Ох, нелегок этот путь.

Беспристрастным быть желаю,

Зреть всегда в проблемы суть.



Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть решаются красиво

Даже сложные дела.

Лучшие пожелания в

Ранее мы рассказывали, когда отмечается и как будем отдыхать в День защитников и защитниц Украины-2021.