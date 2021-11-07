Дмитриев день-2021: что категорически нельзя делать в праздник

Дмитриев день: традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, в понедельник, 8 ноября, в православной церкви чтится память святого великомученика Дмитрия Солунского. В народе существовало много традиций и запретов в этот праздник, нарушать которые считалось плохим знаком.

Дмитриев день-2021: что нельзя делать

Как и другие церковные праздники и значимые православные даты, этот день имеет свои ритуалы и запреты . Вот что нельзя делать в Дмитриев день, чтобы не навлечь на себя неприятности:

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Нельзя выполнять тяжелую работу по хозяйству, особенно брать в руки колющие предметы, ковырять и копать землю, потому что копьями была проведена казнь святого Дмитрия.

по хозяйству, особенно брать в руки колющие предметы, ковырять и копать землю, потому что копьями была проведена казнь святого Дмитрия. Также нельзя шить, вышивать, стирать, убирать и выполнять другую грязную работу по дому.

по дому. В этот день, как и в Дмитриевскую поминальную субботу, нельзя забывать об умерших родственниках . Их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви, но еще и оставляют на ночь воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться и умыться.

. Их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви, но еще и оставляют на ночь воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться и умыться. Нельзя в Дмитриев день подавать обед до наступления темноты , а от каждого блюда положено отложить по ложке в отдельную посуду и оставлять под иконой.

, а от каждого блюда положено отложить по ложке в отдельную посуду и оставлять под иконой. Наши предки считали, что в праздник и на поминки нельзя есть первый блин , потому что он предназначался для покойников.

, потому что он предназначался для покойников. Не стоит устраивать шумные празднования и веселиться.

и веселиться. В церковный праздник ни в коем случае нельзя ссориться, особенно родственникам , ругаться, сквернословить, выяснять отношения.

, ругаться, сквернословить, выяснять отношения. Также в этот день нельзя никому отказывать в просьбе .

. После Дмитриева дня нельзя засылать сватов .

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