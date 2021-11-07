Дмитриев день-2021: что категорически нельзя делать в праздник

Дмитриев день: традиции / Фото: Коллаж: Сегодня
Завтра, в понедельник, 8 ноября, в православной церкви чтится память святого великомученика Дмитрия Солунского. В народе существовало много традиций и запретов в этот праздник, нарушать которые считалось плохим знаком.
Дмитриев день-2021: что нельзя делать
Как и другие церковные праздники и значимые православные даты, этот день имеет свои ритуалы и запреты . Вот что нельзя делать в Дмитриев день, чтобы не навлечь на себя неприятности:
- Нельзя выполнять тяжелую работу по хозяйству, особенно брать в руки колющие предметы, ковырять и копать землю, потому что копьями была проведена казнь святого Дмитрия.
- Также нельзя шить, вышивать, стирать, убирать и выполнять другую грязную работу по дому.
- В этот день, как и в Дмитриевскую поминальную субботу, нельзя забывать об умерших родственниках . Их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви, но еще и оставляют на ночь воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться и умыться.
- Нельзя в Дмитриев день подавать обед до наступления темноты , а от каждого блюда положено отложить по ложке в отдельную посуду и оставлять под иконой.
- Наши предки считали, что в праздник и на поминки нельзя есть первый блин , потому что он предназначался для покойников.
- Не стоит устраивать шумные празднования и веселиться.
- В церковный праздник ни в коем случае нельзя ссориться, особенно родственникам , ругаться, сквернословить, выяснять отношения.
- Также в этот день нельзя никому отказывать в просьбе .
- После Дмитриева дня нельзя засылать сватов .
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